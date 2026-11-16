Erik Lira y Jude Bellingham, en la pasada Copa del Mundo 2026, en el Estadio Azteca | IMAGO7

El mediocampista mexicano tuvo una destacada participación en la última Copa del Mundo

El partido entre México e Inglaterra quedará guardado para siempre en el imaginario de todos los balompédicos. Aquella noche en el Estadio Azteca será recordada por ser uno de los mayores actos de rebeldía de la Selección Mexicana, quien sin temor a los creadores del futbol les hizo frente, con todo y una participación "maradoniana" de Jude Bellingham.

El mediocampista inglés fue una obra de Lennon y McCartney aquella noche en el Coloso de Santa Úrsula, sin embargo, otro de los hombres que se robó el protagonismo fue el verde de los nuestros: Erik Lira. El jugador de Cruz Azul compitió al más alto nivel contra el monstruo del Real Madrid que, pese a la victoria, reconoció el trabajo del mexicano.

Erik Lira y Jude Bellingham, en la pasada Copa del Mundo 2026, en el Estadio Azteca | IMAGO7

En entrevista para el podcast Creativo, Lira recordó aquel partido y las palabras que tuvo con Bellingham tras los Octavos de Final. Con un semblante nostálgico, el capitán celeste volvió a vivir aquellos últimos momentos con el merengue en el campo sagrado del Azteca.

"Al final del partido va Bellingham, me da la mano y me abraza. Le digo: 'éxito, wey, ojalá sean Campeones del Mundo'. Él me dijo: 'eres un gran jugador, ojalá juegues en un equipo grande'", aseveró Lira.

Erik Lira y Jude Bellingham, en la pasada Copa del Mundo 2026, en el Estadio Azteca | IMAGO7

Marcar a Jude Bellingham

Lira también recordó que desde el momento que supo que el Tricolor se iba a enfrentar contra los Tres Leones, él iba a marcar a Bellingham. Pese a la emoción del momento, el mediocampista fue autocrítico y aseguró que no tuvo el mejor de los partidos contra el inglés.

"Hay mucha gente que me dice: 'te comiste a Bellingham', sí, wey, me hizo dos goles. No es que haya sido mi responsabilidad, fue de todos, pero eso te habla de la clase de futbolista que es”" sentenció.

¿Qué ha pasado con Erik Lira?

Pese al gran Mundial del mexicano, Erik Lira no logró salir al Viejo Continente. El jugador de Cruz Azul estuvo cerca de ir a Europa con el AS Mónaco, sin embargo, su fichaje se cayó de último momento y no ha podido regresar a su mejor versión.