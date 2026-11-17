Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa previo al partido de Vuelta ante Jamaica | IMAGO7

En conferencia de prensa previo al partido ante los Reggae Boyz, el Káiser aseguró que sabe la presión que tiene encima

Rafael Márquez reconoció que la presión está presente desde el primer partido al asumir su responsabilidad como DT de la Selección Mexicana; sin embargo, aseguró que mantiene la confianza en el trabajo del equipo para revertir la desventaja ante Jamaica y conseguir el boleto a las Semifinales de la CONCACAF Nations League.

En conferencia de prensa previa al partido de Vuelta de los Cuartos de Final, el técnico del combinado nacional señaló que los futbolistas han realizado un gran esfuerzo durante los entrenamientos y consideró que, pese a la derrota de 3-2 en el primer encuentro, Jamaica no fue superior futbolísticamente a México.

"A ver, yo soy consciente de que estando en esta silla, desde el partido uno hay presión. Eso me queda muy claro y lo tengo consciente y creo que he tenido la fortuna de también de jugar siempre bajo presión. Yo creo que se van a dar las cosas, estamos trabajando muy bien, están haciendo un gran sacrificio durante la semana, no creo que Jamaica, con todo respeto, futbolísticamente nos haya pasado por encima el otro día."

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa previo al partido de Vuelta ante Jamaica | IMAGO7

Análisis del complicado inicio

Márquez también hizo un análisis del complicado inicio que ha tenido el proceso, al reconocer que algunos resultados y circunstancias no estaban contemplados, principalmente por las bajas que ha sufrido el equipo y las dificultades para conformar las convocatorias.

"Pues mira, si analizamos un poco el inicio, no fueron partidos sencillos. No fue una convocatoria que haya querido hacer desde un inicio en los partidos amistosos. Obviamente también hemos sufrido bajas y bueno, quizás no estaba presupuestado esto, pero soy consciente que también se puede dar y así como se puede dar, es que a lo mejor no tengamos suerte el día de mañana."

Rafa Márquez y César Montes en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Cuál es la motivación de Rafa Márquez?

Finalmente, el ex defensa mexicano dejó en claro que mantiene la motivación y las ganas de continuar aportando al futbol, independientemente de lo que suceda en el encuentro ante los jamaiquinos, al señalar que su mentalidad es seguir trabajando y buscar mejores oportunidades.

"Yo seguiré y seguiré trabajando y seguiré intentándolo. Si aquí sea donde sea porque si podemos decir que aunque llevo muy poco tiempo como técnico, tengo todavía muchas ganas, mucha motivación de seguir aportando mucho. Así que bueno, quizás no es lo mejor, pero yo creo que pueden venir mejores cosas. si esto ya está yendo mal, lo que sigue será que vengan cosas mejores y cosas positivas y es mi mentalidad."