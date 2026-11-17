Rafa Márquez pone en duda su continuidad con México si queda eliminado ante Jamaica: "no dependerá de mí"

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa previo al partido de Vuelta ante Jamaica | IMAGO7

En conferencia de prensa previo al juego de Vuelta, el entrenador nacional fue claro sobre su presente y futuro

Rafael Márquez reconoció que su continuidad como entrenador de la Selección Mexicana podría estar en riesgo si el combinado nacional no consigue remontar la eliminatoria frente a Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. El estratega mexicano admitió que los resultados durante el inicio de su gestión no han sido los esperados y aseguró que su permanencia en el cargo no depende únicamente de él.

La Selección Mexicana recibirá a Jamaica este martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, con la obligación de remontar el marcador global de 3-2. Además de buscar su clasificación al Final Four, el conjunto nacional intentará conseguir su primera victoria bajo el mando de Márquez, quien acumula cinco encuentros oficiales sin ganar desde que asumió la dirección técnica.

Durante la conferencia de prensa previa al compromiso, Rafa Márquez reconoció las dificultades que enfrentó durante sus primeros partidos como seleccionador nacional. El exdefensor del Barcelona explicó que las convocatorias y las ausencias de algunos futbolistas condicionaron el funcionamiento del equipo, aunque aceptó que los resultados no han acompañado su proyecto.

Rafa Márquez, preocupado por el resultado de Jamaica vs. México | MEXSPORT

¿Qué dijo Rafa Márquez sobre su posible salida de la Selección Mexicana?

"Si analizamos un poco el inicio, no fueron partidos sencillos. No fue una convocatoria que haya querido hacer desde un inicio en esos partidos amistosos. Obviamente también hemos sufrido bajas", declaró el entrenador mexicano al explicar las circunstancias que marcaron el comienzo de su gestión al frente del Tricolor.

Sin embargo, Márquez también reconoció que una eliminación frente a Jamaica podría poner en riesgo su continuidad, debido a que la Federación Mexicana de Futbol tendría la responsabilidad de evaluar los resultados del equipo. El estratega evitó asegurar que permanecerá en el cargo independientemente de lo que suceda durante el encuentro de vuelta.

Gilberto Mora desconsolado por la derrota ante Jamaica | Mexsport

"Quizás no estaba presupuestado esto, pero soy consciente que también se puede dar y así como se puede dar, es que a lo mejor no tengamos suerte el día de mañana y no haya un resultado, pues no dependerá eso de mí", expresó el seleccionador nacional durante su comparecencia ante los medios de comunicación en Monterrey.

Pese a la incertidumbre sobre su futuro, Rafael Márquez descartó renunciar voluntariamente a la Selección Mexicana y reiteró su intención de continuar trabajando en el proyecto. El entrenador aseguró que mantiene la motivación para seguir desarrollándose en los banquillos y contribuir al crecimiento del futbol mexicano.

Jamaica y México dan fiesta de goles en Kingston | MEXSPORT

¿Qué necesita México ante Jamaica para avanzar en la Concacaf Nations League?

"Yo seguiré trabajando y seguiré intentándolo. Aquí, sea donde sea. Tengo todavía muchas ganas, mucha motivación de seguir aportando mucho aquí; yo me veo y sigo viendo aquí en Selección", afirmó Márquez, quien buscará conseguir su primera victoria como entrenador del Tricolor.