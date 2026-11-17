Miguel Herrera cuestiona a Rafa Márquez por dejar fuera de la Selección Mexicana a Henry Martín

El entrenador del Atlante consideró que el delantero debió aparecer en la convocatoria y aseguró que Rafael Márquez necesita futbolistas con liderazgo para afrontar el complicado momento del Tricolor

Miguel Herrera levantó la voz por la ausencia de Henry Martín en la convocatoria de la Selección Mexicana. En entrevista con Claro Sports, el entrenador del Atlante aseguró que Rafael Márquez debió considerar al delantero del América, pues considera que atraviesa un buen momento y puede aportar experiencia, liderazgo y goles al equipo nacional.

“Yo no estoy de acuerdo en mi manera de pensar porque hoy lo que necesita Rafa es un tipo allá arriba líder, un tipo que esté fortaleciendo la delantera”, expresó el 'Piojo'.

¿Por qué Miguel Herrera considera que Henry Martín debía ser convocado?

Henry Martín marca el gol del empate ante el Toluca | MEXSPORT

El estratega destacó que Henry Martín es uno de los delanteros mexicanos que atraviesan un buen momento, junto con Julián Quiñones, por lo que considera que su ausencia representa una alternativa menos para el cuerpo técnico de Rafael Márquez.

“Lo único que sí le puedo criticar, como lo conozco y como gran amigo que tengo del fútbol, es decir: 'No lo necesito en este momento', porque después, si lo vuelves a llamar, entonces vas a decir: 'Sí lo necesitas'. Entonces ya te empiezas a contradecir”, señaló Herrera.

Rafael Márquez lanza indicaciones a sus jugadores | Mexsport

México necesita liderazgo tras la derrota ante Jamaica

Las declaraciones del entrenador del Atlante llegan después de que México perdiera 3-2 ante Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El resultado dejó al Tricolor obligado a buscar la remontada para mantenerse en la competencia.