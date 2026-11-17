Tras el tropiezo sufrido en Kingston en la ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf, la Selección Mexicana tiene la obligación de ganar este martes en el Estadio BBVA. Para ello, Diego Campillo tiene claro que desde la actitud el Tri debe salir con una determinación distinta al primer juego de la serie.
Previo al compromiso de vuelta ante Jamaica, el defensa de Chivas consideró que deben aprender del juego de ida para no cometer los mismos errores en el Gigante de Acero. "Partido difícil, pero hay que sacar lo positivo, mejorar, lo plantearon, pero no salió, todo cuenta y aprender de ello".
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"Debe haber exigencia interna, reaccionar y despertar al que esta dormido, hacerle ver lo que está mal, corregirlo y no es nada personal", fueron las palabras de Cambillo, recuperadas por TUDN. De igual forma, el defensa compartió su perspectiva de cómo deberán enfrentar a los Reggae Boyz.
"Esperen lucha, ambición, carácter y buen futbol, vamos a darle la vuelta. No por tener la playera de México vamos a ganar, hay que luchar, actitud y carácter", sentenció el zaguero, quien se quedó en la banca el pasado sábado en la visita a territorio jamaiquino.
Los números de Diego Campillo con la Selección Mexicana
El defensa de 25 años debutó con el Tri apenas en febrero de este año, en el amistoso contra Islandia, para el cual fue convocado gracias a sus buenas actuaciones con Chivas. En dicho compromiso en el Estadio Corregidora disputó 24 minutos.
Tras ello, no volvió a ser llamado hasta la Fecha FIFA de septiembre y octubre, en la cual sumó minutos ante Perú y Estados Unidos. Contra los sudamericanos jugó 29 minutos, mientras que ante los norteamericanos disputó todo el juego.
¿Dónde y a qué hora ver el partido de México vs Jamaica?
El partido en el Estadio BBVA está programado para este martes 17 de noviembre a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por la señal de Azteca Deportes, así como por Canal 5. Además, en servicio de streaming se verá por ViX Premium, Amazon Prime Video y Claro Sports, este último solo para suscriptores.