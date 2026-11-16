El futbolista del Guadalajara aprovechó la pausa de la Liga MX por la Fecha FIFA para regresar a su estado natal y asistir al partido de los Arizona Cardinals contra Los Ángeles Rams

Richy Ledezma aprovechó el fin de semana sin actividad en la Liga MX para disfrutar del futbol americano en su tierra natal. El jugador de Chivas estuvo presente en el State Farm Stadium para presenciar el enfrentamiento entre Arizona Cardinals y Los Ángeles Rams, correspondiente a la Semana 10 de la NFL.

El lateral derecho del Guadalajara, de 26 años, nació en Arizona, por lo que aprovechó el parón del futbol mexicano por la Fecha FIFA para regresar a casa y asistir al encuentro de uno de los equipos más representativos de su estado.

Richy Ledezma intercambió jerseys con Trey McBride

Richy Ledezma presumió su jersey de los Cardinals | richydezma

La visita también dejó un momento especial para el futbolista rojiblanco, quien tuvo la oportunidad de intercambiar camisetas con Trey McBride, estelar ala cerrada de los Arizona Cardinals.

El jugador de la NFL recibió una playera de Chivas personalizada con su nombre, mientras que Ledezma obtuvo un jersey de los Cardinals, en un intercambio que reunió a dos representantes del deporte de sus respectivas disciplinas.

¿Cómo quedó el partido entre Cardinals y Rams?

Richy Ledezma, jugador de Chivas | IMAGO7

La visita de Ledezma coincidió con una tarde complicada para el conjunto de Arizona, que sufrió una contundente derrota de 34-6 frente a Los Ángeles Rams en el State Farm Stadium.