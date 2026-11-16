Richy Ledezma aprovechó el fin de semana sin actividad en la Liga MX para disfrutar del futbol americano en su tierra natal. El jugador de Chivas estuvo presente en el State Farm Stadium para presenciar el enfrentamiento entre Arizona Cardinals y Los Ángeles Rams, correspondiente a la Semana 10 de la NFL.
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El lateral derecho del Guadalajara, de 26 años, nació en Arizona, por lo que aprovechó el parón del futbol mexicano por la Fecha FIFA para regresar a casa y asistir al encuentro de uno de los equipos más representativos de su estado.
Richy Ledezma intercambió jerseys con Trey McBride
La visita también dejó un momento especial para el futbolista rojiblanco, quien tuvo la oportunidad de intercambiar camisetas con Trey McBride, estelar ala cerrada de los Arizona Cardinals.
El jugador de la NFL recibió una playera de Chivas personalizada con su nombre, mientras que Ledezma obtuvo un jersey de los Cardinals, en un intercambio que reunió a dos representantes del deporte de sus respectivas disciplinas.
¿Cómo quedó el partido entre Cardinals y Rams?
La visita de Ledezma coincidió con una tarde complicada para el conjunto de Arizona, que sufrió una contundente derrota de 34-6 frente a Los Ángeles Rams en el State Farm Stadium.
Los Rams dominaron el encuentro de la Semana 10 y consiguieron su cuarta victoria consecutiva, mientras que los Cardinals se quedaron con dos goles de campo y no pudieron competir ante la ofensiva angelina.