El exentrenador del Tri también pidió la continuidad del estratega de cara al Mundial 2030

Las críticas siguen llegando tras la caída de la Selección Mexicana ante Jamaica en la Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Ahora fue Miguel Herrera quien alzó la voz para cuestionar la actualidad del Tricolor de la mano de Rafael Márquez. El actual estratega del Atlante no ocultó las carencias tácticas y la falta de experiencia que, a su juicio, merman la capacidad de reacción del representativo nacional.

En una reciente entrevista, el 'Piojo' fue contundente respecto al pobre desempeño mostrado en Kingston, subrayando que el Tri tuvo excesos de confianza. Aunque reconoció el nivel de varios futbolistas jamaiquinos con presencia en Europa, Herrera puso el foco en las deficiencias del combinado azteca: "La selección no jugó nada bien, nada bien, eso también hay que decirlo".

Según reveló el estratega mexicano, a Rafa Márquez le hace falta "mucha experiencia", lo cual, le ha costado para poder sobrellevar momentos complicados. "Está empezando, no nada más como técnico de selección, está empezando su carrera de técnico", añadió para Claro Sports.

Rafael Márquez lanza indicaciones a sus jugadores | Mexsport

Pide la continuidad de Márquez

Pese a las dudas que ha generado el arranque de esta nueva etapa, Herrera descartó de tajo que la solución pase por un relevo en la dirección técnica. El extimonel nacional recordó que el balompié mexicano suele tropezar reiteradamente con la impaciencia directiva en momentos de crisis.

"De eso hemos pecado mucho en México, del famoso no continuidad, de cortar los procesos por momentos álgidos de desesperación, por decisiones rápidas, por decisiones tontas... Yo creo que sin duda alguna Rafa tiene que continuar, sin duda alguna tiene que Rafa tratar de llegar a su ciclo", enfatizó Herrera.

Miguel Herrera espera por el silbatazo inicial del partido del Atlante en contra de Chivas | Imago7

Sale a la defensa de Henry Martín

En la misma entrevista, el estratega mexicano expresó su desacuerdo con la no convocatoria de Henry Martín. A juicio del técnico, el atacante azulcrema vive un momento deportivo que justificaba plenamente su llamado, sobre todo ante la necesidad de liderazgo y peso ofensivo en el esquema tricolor.

Herrera consideró que marginar al capitán americanista limita las alternativas del equipo, señalando que Martín figura entre los delanteros mexicanos más en forma en la actualidad junto a Julián Quiñones.