El delantero de la Selección Mexicana sufrió una lesión en la rodilla izquierda

Luego de brillar por su ausencia con México en la primera Fecha FIFA posterior al Mundial y en las últimas jornadas de Championship con el Wolverhampton, Raúl Jiménez reapareció en redes sociales, ahora para compartir los avances de su rehabilitación tras la lesión que lo mantendrá fuera de las canchas hasta principios del próximo año.

Podría interesarte Futbol Hormiga González entró en el segundo tiempo, cambió la historia del Olympiacos y provocó el primer gol

¿Qué publicó Raúl Jiménez?

A través de su cuenta de Instagram, Raúl Alonso mostró los primeros pasos de su rehabilitación tras la operación. En el video se puede ver al mexicano recostado en una camilla, intentando levantar su rodilla derecha, mientras estaba acompañado por los médicos del equipo.

Raúl Jiménez en sus trabajos de recuperación tras su operación de rodilla | INSTAGRAM: @raulalonsojimenez9

Tal y como se esperaba, al mexicano se le ve de buen ánimo pese a su reciente cirugía. El delantero continúa enfocado en su recuperación, un proceso en el que ha involucrado a sus fanáticos desde el primer día, compartiendo actualizaciones sobre su estado físico.

La publicación representa una nueva señal del trabajo que realiza el atacante para regresar a la actividad lo antes posible. Aunque todavía deberá cumplir con distintas etapas de rehabilitación, el seguimiento médico será fundamental para determinar cómo evoluciona su rodilla y cuándo podrá retomar los entrenamientos con sus compañeros.

Raúl Jiménez tras operación de rodilla | IG:@raulalonsojimenez9

¿Cuándo podría volver Raúl Jiménez?

Luego de disputar una buena Copa del Mundo 2026 con el Tricolor, Raúl pasó unas merecidas vacaciones antes de reincorporarse a los Wolves. Sin embargo, apenas pudo disputar un par de partidos, pues sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda que lo obligó a pasar por el quirófano.

Ante este tipo de lesiones y tras una cirugía exitosa, el periodo estimado para el regreso de Raúl puede ir de los tres a los seis meses. En el escenario más optimista, el 'Lobo de Tepeji' podría volver a las canchas a finales de febrero de 2027, aunque su evolución médica determinará los tiempos definitivos.

Raúl Jiménez en sus trabajos de recuperación tras su operación de rodilla | INSTAGRAM: @raulalonsojimenez9

Durante este periodo, el delantero deberá concentrarse en recuperar la movilidad, la fuerza y la estabilidad de la rodilla antes de regresar a la competencia. Por ahora, el video compartido en redes sociales permite observar parte de su trabajo de recuperación, aunque todavía no existe una fecha definitiva para su vuelta.

Ante este panorama, Raúl podría perderse entre 10 y 15 partidos con el Wolverhampton, además de la ronda de cuartos de final de la Concacaf Nations League, torneo en el que México se medirá a Jamaica.