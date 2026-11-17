Rafa Márquez prepara una revolución en el Tri; estos son los cambios que tendría México para buscar la remontada ante Jamaica

Rafa Márquez en un entrenamiento del Tri en Playa del Carmen | imago7

El técnico analiza modificaciones en defensa y ataque, con Mateo Chávez, Israel Reyes, Rodrigo Huescas, Alexis Vega y Julián Quiñones entre las principales opciones

La Selección Mexicana se juega su continuidad en la Concacaf Nations League este martes cuando reciba a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final. Después de la derrota en Kingston, Rafael Márquez prepara varios cambios en su alineación para buscar una reacción del Tricolor y conseguir el boleto a la siguiente ronda.

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¿Qué cambios prepara Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica?

Una de las modificaciones estaría en la lateral izquierda, donde Mateo Chávez tendría la oportunidad de ser titular en lugar de Jesús Gallardo, quien tuvo una complicada actuación en la ida. En la defensa central, Israel Reyes ocuparía el lugar de César Montes, quien terminó el encuentro con problemas físicos.

Por el costado derecho también habría novedades, pues Rodrigo Huescas y Kevin Álvarez son las alternativas. En el ataque, Julián Quiñones o Armando González podrían aparecer como centro delantero, mientras que Alexis Vega y Jesús 'Tecatito' Corona son opciones para ocupar los extremos y darle mayor profundidad al equipo.

¿Qué necesita México para avanzar y a qué hora juega contra Jamaica?

Gilberto Mora en el México vs. Jamaica | MEXSPORT

El Tricolor llega con desventaja después de caer 3-2 en el partido de ida disputado en Kingston. Jamaica se adelantó con un autogol de Gallardo, además de las anotaciones de Renaldo Cephas y Richard King; por México descontaron Gilberto Mora y Julián Quiñones, este último desde el punto penal.

Para avanzar, México necesita remontar el marcador global. Una victoria por dos goles de diferencia le daría la clasificación directa, mientras que un triunfo por la mínima podría ser suficiente dependiendo del criterio de goles como visitante; si el global termina igualado, habrá tiempos extra.

Jugadores de Jamaica y México después de su partido de la Nations League | MEXSPORT