La Selección Mexicana se juega su continuidad en la Concacaf Nations League este martes cuando reciba a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final. Después de la derrota en Kingston, Rafael Márquez prepara varios cambios en su alineación para buscar una reacción del Tricolor y conseguir el boleto a la siguiente ronda.
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¿Qué cambios prepara Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica?
Una de las modificaciones estaría en la lateral izquierda, donde Mateo Chávez tendría la oportunidad de ser titular en lugar de Jesús Gallardo, quien tuvo una complicada actuación en la ida. En la defensa central, Israel Reyes ocuparía el lugar de César Montes, quien terminó el encuentro con problemas físicos.
Por el costado derecho también habría novedades, pues Rodrigo Huescas y Kevin Álvarez son las alternativas. En el ataque, Julián Quiñones o Armando González podrían aparecer como centro delantero, mientras que Alexis Vega y Jesús 'Tecatito' Corona son opciones para ocupar los extremos y darle mayor profundidad al equipo.
¿Qué necesita México para avanzar y a qué hora juega contra Jamaica?
El Tricolor llega con desventaja después de caer 3-2 en el partido de ida disputado en Kingston. Jamaica se adelantó con un autogol de Gallardo, además de las anotaciones de Renaldo Cephas y Richard King; por México descontaron Gilberto Mora y Julián Quiñones, este último desde el punto penal.
Para avanzar, México necesita remontar el marcador global. Una victoria por dos goles de diferencia le daría la clasificación directa, mientras que un triunfo por la mínima podría ser suficiente dependiendo del criterio de goles como visitante; si el global termina igualado, habrá tiempos extra.
Rafael Márquez buscará conseguir su primera victoria al frente del Tricolor en un partido que representa una prueba importante para su proyecto