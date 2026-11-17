México vs. Jamaica: las remontadas que ilusionan al Tri para avanzar en la Nations League

Jugadores de Jamaica y México después de su partido de la Nations League | MEXSPORT

La Selección Mexicana necesita revertir el 3-2 sufrido en Kingston para llegar a las semifinales

La Selección Mexicana está obligada a reaccionar ante Jamaica. Después de perder 3-2 en Kingston, el equipo dirigido por Rafael Márquez buscará darle la vuelta al marcador en el Estadio BBVA de Monterrey para conseguir su boleto a las semifinales de la Concacaf Nations League 2026-27.

El panorama no es desconocido para el Tricolor. Desde que comenzó este torneo en 2019, México ha protagonizado remontadas importantes, tanto en partidos individuales como en series de eliminación directa. Dos de las más recordadas fueron ante Honduras, en los cuartos de final de 2023 y 2024, mientras que la primera llegó frente a Bermudas durante la fase de grupos.

En el duelo de ida contra Jamaica, México llegó a estar abajo por tres goles, pero las anotaciones de Gilberto Mora y Julián Quiñones redujeron la diferencia. Ahora, el conjunto nacional tendrá que aprovechar su condición de local para completar la remontada.

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México remontó ante Bermudas en la primera edición de la Nations League

La primera reacción del Tricolor en la historia de la competencia ocurrió el 19 de noviembre de 2019, cuando enfrentó a Bermudas en el Estadio Nemesio Díez, en Toluca.

El equipo dirigido por Gerardo Martino comenzó abajo en el marcador luego de que Dante Leverock anotara al minuto 10. Sin embargo, México encontró la respuesta por medio de Sebastián Córdova, quien consiguió el empate al 27'.

Cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, Uriel Antuna apareció en el tiempo agregado y marcó al 90+3' para sellar el triunfo mexicano por 2-1.

Jugadores de México festejan un gol vs Cuba en Copa Oro 2019 | IMAGO7

México 2-0 Honduras: la remontada que necesitó de los penales en 2023

Una de las eliminatorias más dramáticas para México llegó en los cuartos de final de la edición 2023-24. El conjunto nacional visitó a Honduras el 17 de noviembre de 2023 y regresó con una desventaja de dos goles después de caer 2-0 en Tegucigalpa.

Antony Lozano y Bryan Róchez fueron los encargados de marcar para el cuadro catracho, por lo que el equipo de Jaime Lozano necesitaba ganar por dos tantos en el partido de vuelta para igualar el marcador global.

En el Estadio Azteca, Luis Chávez acercó al Tricolor con un gol de tiro libre al minuto 43. Sin embargo, el segundo tanto mexicano llegó hasta el tiempo agregado, cuando Edson Álvarez apareció al 90+11' para establecer el 2-0 y mandar la serie a los tiempos extra.

Ninguna selección logró romper el empate durante la prórroga, por lo que la clasificación tuvo que definirse desde los once pasos. México se impuso 4-2 en la tanda de penales y consiguió avanzar a las semifinales, además de asegurar su presencia en la Copa América 2024.

Edson Álvarez anotando el gol del empate ante Honduras en la Nations League 2023 | IMAGO7

México 4-0 Honduras: la goleada que permitió otra remontada en 2024

La historia volvió a repetirse un año después, aunque esta vez el desenlace fue más contundente. Honduras derrotó 2-0 a México en el partido de ida de los cuartos de final de la Nations League 2024-25, disputado el 15 de noviembre en San Pedro Sula.

Un doblete de Luis Palma dejó al equipo de Javier Aguirre con la obligación de ganar por dos goles en el encuentro de vuelta, que se celebró cuatro días después en el Estadio Nemesio Díez.

Raúl Jiménez abrió el camino de la remontada al minuto 42 y Henry Martín empató el marcador global al 72'. La presión mexicana continuó y Jorge Sánchez marcó el tercer tanto al 85', con el que el Tricolor tomó ventaja en la eliminatoria.

La goleada quedó sentenciada en el tiempo agregado, cuando Henry Martín convirtió un penal al 90+7' para establecer el 4-0 definitivo y el 4-2 global.

Con aquella victoria, México avanzó a las Finales de la Nations League 2025 y posteriormente conquistó el campeonato, después de superar a Canadá en semifinales y vencer 2-1 a Panamá en la final.

México vs Honduras Liga de Campeones de la Concacaf 2024 | IMAGO7

Jamaica ya había obligado a México a remontar en la Nations League

Los enfrentamientos anteriores entre ambas selecciones también muestran que Jamaica ha complicado al Tricolor. En junio de 2022, durante un partido disputado en Kingston, Leon Bailey adelantó a los jamaicanos apenas al minuto 4, pero Luis Romo consiguió el empate antes del descanso. El encuentro terminó 1-1.

En marzo de 2023 volvieron a encontrarse en la fase de grupos. Bobby De Cordova-Reid puso en ventaja a Jamaica y Orbelín Pineda respondió al minuto 17. Posteriormente, un autogol de Edson Álvarez volvió a colocar arriba a los visitantes, hasta que Hirving Lozano convirtió un penal en el tiempo agregado de la primera mitad para el 2-2 definitivo.

Ese resultado permitió que México conservara el primer lugar de su grupo y avanzara a las Finales de aquella edición.

Alexis Vega, en aquel partido contra Jamaica en 2022 | IMAGO7

¿Qué necesita México para avanzar ante Jamaica?

El Tricolor llegará al partido de vuelta con una desventaja de 3-2 en el marcador global. Por ello, necesita ganar en el Estadio BBVA para conseguir su clasificación a las semifinales de la Nations League.

De acuerdo con el criterio de desempate por goles de visitante, estos son algunos de los escenarios para el conjunto mexicano:

Ganar 1-0 o 2-1: México avanzaría directamente, al imponerse en el marcador global.

Ganar por dos o más goles: el Tricolor conseguiría la clasificación sin necesidad de tiempos extra.

Ganar 3-2: la serie quedaría empatada 5-5 Laen el global y se disputaría una prórroga.

Ganar 4-3: Jamaica avanzaría por haber marcado más goles como visitante.