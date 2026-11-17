El gigante aguantó y aguantó

A la cancha regia le acaban de pasar por encima tres conciertazos de doña Karol G, y todavía el juego de Cuartos de Final de las Rayadas esta semana, y sigue de lujo.

Y de todo, mi Franky. Primero, la cancha, qué forma de aguantar para estar lista para recibir su primer partido de Selección Mexicana ante Jamaica. Después de que fue criticada por años, el Monterrey y la organización del Mundial en la Sultana le metieron casi 4 millones de dólares para el terreno de la Copa del Mundo y hoy se siguen viendo los beneficios.