El regreso de Rodrigo Huescas y los cambios que contempla Rafa Márquez para remontar ante Jamaica

Santiago Sandoval y Rodrigo Huescas en entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

El Tri tiene que ganar por diferencia de un gol y no permitir más de dos anotaciones para avanzar a Semifinales

La Selección Mexicana tendrá que ajustar piezas para el partido de vuelta ante Jamaica y Rafael Márquez contempla algunas modificaciones en su once inicial y conseguir la victoria que necesita en Monterrey.

Después de la derrota por 3-2 en Kingston, se vislumbra al menos tres movimientos en su alineación. Uno de ellos sería en la lateral derecha, donde Rodrigo Huescas apunta a ocupar el lugar de Israel Reyes.

En el mediocampo también habría modificaciones, pues Santiago Sandoval podría aparecer en lugar de Luis Romo, mientras que Obed Vargas se mantiene como otra alternativa para acompañar a Erik Lira y Gilberto Mora.

La tercera modificación estaría en el ataque. 'Hormiga' González tendría la oportunidad de arrancar como titular en sustitución de Santiago Giménez, buscando darle una nueva dinámica al frente ofensivo del Tricolor.

Rodrigo Huescas en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

México está obligado a responder ante su afición y buscar el boleto a la siguiente ronda.

Así sería la probable alineación de México ante Jamaica

Raúl 'Tala' Rangel

Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Erik Lira, Gilberto Mora y Santiago Sandoval (Obed Vargas también es opción)

Roberto Alvarado, Armando González y Julián Quiñones