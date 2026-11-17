¿Jugada 'maestra' de la FMF? Mikel Arriola a la presidencia de la Concacaf, lo niegan, pero hay signos de que sea real

Aunque la FMF negó que Mikel Arriola tenga intenciones de buscar la presidencia de Concacaf, una columna de Javier Tejado Dondé señala que Víctor Montagliani podría dejar el cargo en febrero de 2027

¿Se viene la presidencia de México en la Concacaf? La información dada a conocer por David Faitelson comienza a tomar forma. De acuerdo a una columna de Javier Tejado, donde un hombre bien informado dentro del futbol se viene una venganza en la FIFA y el actual presidente de la Concacaf, Víctor Mintagliani, muy posiblemente quede fuera del organismo en febrero próximo.

Vamos por partes. El periodista David Faitelson reveló la idea de que Mikel Arriola se postule para la Concacaf. RÉCORD tuvo la oportunidad de investigar si era real o no esa posibilidad y en las mismas entrañas de la FMF rechazaron cualquier posibilidad de que Arriola se vaya a la Concacaf.

Sin embargo, El columnista de El Universal, Javier Tejado Dondé, reveló que Mintagliani, junto con la UEFA, planificaron un golpe contra Gianni Infantino. En su espacio dentro del rotativo explica que la Federación Mexicana de Futbol respaldó al actual presidente de la FIFA, lo que hizo ver que no había consenso en la Confederación.

Gianni Infantino y Mikel Arriola l ESPECIAL

De acuerdo a su consideración de Tejado, donde Infantino tendrá 145 votos de los 211 del total, lo que haría en automático la reelección de Infantino.

"La traición que prepararon Montagliani y la UEFA no solo no prosperó, sino que habrá consecuencias: en febrero, que se reelija la presidencia de Concacaf, Montaglinilaperderá. Y, un mes después, en marzo, Infantino habrá vengado la traición y se reelegirá. Así es la política del futbol por el control del dinero y el poder", afirma Tejado Dondé.

Sin embargo, al interior de la FMF, la versión es que "no hay nada de cierto" en las palabras de David Faitelson, pero la atención es que la información haya salido de un periodista bien informado de lo que acontece en el futbol, situación que podría dejar en claro que la posibilidad de que Arriola vaya por la grande y se destape después sea cierta.

Mikel Arriola l IMAGO7 | MEXSPORT

¿Infantino? Resulta que luego del abatimiento de El Mencho, en Jalisco, hubo mucha presión internacional, sobre todo desde los Estados Unidos, para quitarle a México la sede de Guadalajara y que la inauguración mundialista se mudase de la CDMX a Los Ángeles. In-fantino no lo permitió y se la rifó con México.

De acuerdo al escritor, "El cierre del 'pacto' México-Infantino se dio el 25 de febrero, en el partido en Querétaro, entre nuestra selección e Islandia. En ese juego, la FMF honró a los miembros del Ejército caídos y asesinados, tres días antes, en el operativo contra El Mencho. En el estadio, la afición se puso de pie a aplaudir espontáneamente y sin freno a los soldados y guardias nacionales. Esa imagen, esa unión, cuando la vieron en FIFA, fue la que salvó el Mundial en México y afianzó la relación entre la FMF e Infantino", relata.

De esta manera, la oportunidad de que Mikel Arriola pueda ser candidato a la Concacaf está latente y con amplias posibilidades de que la apuesta por México haya sido buena y cobre la factura de una buena manera.