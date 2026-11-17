La autocrítica de César Montes con la Selección Mexicana y el mensaje de esperanza previo a enfrentar a Jamaica

El defensa central destacó que están a un gol de remontar la eliminatoria en la Liga de Naciones Concacaf

La Selección Mexicana está al borde de quedar fuera de las Semifinales de la Liga de Naciones Concacaf, lo que supondría un duro fracaso bajo la dirección de Rafael Márquez. Sin embargo, César Montes expresó su confianza en darle la vuelta a la serie contra Jamaica.

En conferencia de prensa previo al partido este martes en el Estadio BBVA, el defensa mexicano reconoció que en el partido de ida no estuvieron al nivel que demanda el Tri. No obstante, afirmó que tienen capacidad para remontar la eliminatoria.

"Dentro del campo son errores puntuales los tres goles. El grupo está consciente de lo que se hizo bien y mal. Estamos a un gol, tomar la responsabilidad de tomar la eliminatoria y salir adelante", fueron las palabras del zaguero central.

¿Qué dijo César Montes sobre la eliminatoria contra Jamaica?

Por otra parte, Montes Castro redirigió las críticas contra Rafa Márquez y señaló a los propios jugadores por el mal partido que realizaron en la ida en Kingston. "La autocrítica está, la responsabilidad es de los once. Sabemos cuándo estamos bien o mal".

Rafa Márquez y César Montes en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | IMAGO 7

"No fuimos dignos de representar a México y no nos lo podemos permitir, estamos conscientes de que es una serie, tomar la responsabilidad los grandes. Ahora son circunstancias diferentes y esperemos mañana sea una gran fiesta para nosotros", añadió.

¿Cuál es el futuro de César Montes?

Por otra parte, y fuera de lo ocurrido con la Selección Mexicana, el defensa de 29 años habló sobre su carrera. A pesar de que tiene contrato con Lokomotiv de Moscú hasta junio de 2029, han circulado rumores sobre su posible regreso a la Liga MX.

César Montes en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7