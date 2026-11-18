Crisis de Rafa Márquez: Estos son los entrenadores del Tri que más tiempo tardaron en conseguir su primera victoria

El ‘Kaiser’ ya acumula cinco partidos sin ganar desde que tomó las riendas de la Selección Mexicana

En lo que va del milenio, ningún entrenador había tardado tanto como Rafael Márquez en conseguir su primera victoria al frente de la Selección Mexicana.

El ‘Kaiser’ ya acumula cinco partidos sin ganar desde que tomó las riendas del Tricolor, una marca que lo coloca con el peor arranque entre los técnicos del combinado nacional desde el año 2000.

Desde entonces, 20 entrenadores diferentes han pasado por el banquillo de la Selección Mexicana, tomando en cuenta a los estrategas interinos y las distintas etapas de algunos técnicos. Sin embargo, ninguno había tenido un inicio tan complicado como el de Márquez.

Rafa Márquez en un entrenamiento del Tri en Playa del Carmen | imago7

¿Quiénes habían sido los DT's con más tiempo?

Quienes más se acercaron fueron Ricardo La Volpe y Ricardo Ferretti, quienes necesitaron tres encuentros para conseguir su primera victoria. El argentino lo logró en 2003, mientras que el brasileño alcanzó esa marca durante su primer interinato en 2015.

Rafa Márquez, preocupado por el resultado de Jamaica vs. México | MEXSPORT

¿Rafa Márquez con el peor número?

Eso sí, el complicado arranque de Márquez no representa un récord histórico para la Selección Mexicana. Si nos remontamos a décadas anteriores, hubo entrenadores que incluso tardaron más partidos en conseguir su primer triunfo.

Raúl Cárdenas, en su época como entrenador del Azul | MEXSPORT

Raúl Cárdenas, durante su segunda etapa al frente del Tricolor, entre finales de los años 70 y principios de los 80, necesitó nueve partidos para ganar por primera vez. Por su parte, Ignacio Trelles acumuló seis encuentros sin victoria en 1965.