Héctor Moreno destaca el talento de la nueva generación del Tri y habla del proceso de Rafael Márquez

El exdefensa central de la Selección Mexicana destacó el nivel de los jóvenes jugadores del equipo azteca

Héctor Moreno habló sobre el presente y futuro de la Selección Mexicana, donde destacó el talento de los jóvenes que comienzan a tomar protagonismo en el combinado nacional, aunque consideró que será importante tener paciencia para permitirles desarrollarse dentro del proceso rumbo a los próximos compromisos internacionales.

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El futuro de la Selección ilusiona a Moreno

Me da muchísima curiosidad y gusto saber que ha talento, muchos jóvenes empujando, tú hablas de Gilberto, ‘Hormiga’, Sandoval, a mí de defensas me encanta Everardo López, creo que ha talento, hay que pedir paciencia, tiempo para que sigan desenvolviéndose, seamos conscientes que es un proceso, deseo que le vaya de lo mejor a la selección

Por otra parte, Moreno también se refirió al trabajo de Rafael Márquez al frente del proyecto de la Selección Mexicana, al considerar que su experiencia como futbolista y auxiliar técnico le ha permitido conocer diferentes escenarios dentro del combinado nacional.

Vivió muchísimos momentos en selección como jugador, ya lo vivió como asistente, está curtido para vivir, para saber cómo darle la vuelta a esta solución, y lo más importante es que los jugadores entiendan el entrenador que es, lo que pretende o busca como él quiere que juegue la selección. Talento de sobra hay para vencer a Jamaica

Héctor Moreno en el 'Gigante de Acero' en entrenamiento de México | Imago7

Acerca de la competencia en el futbol mexicano

Finalmente, el exseleccionado nacional dio su postura sobre la ausencia del ascenso y descenso en el futbol mexicano y consideró que esta situación sí tiene repercusiones en el desarrollo de la competencia, aunque no necesariamente de manera directa en la Selección Mexicana.

No sé si a la selección, yo creo que si afecta al futbol mexicano, se pierde cierto interés algunos momentos con los equipos que están abajo, no existe la misma intensidad por no bajar, ahora no existe ningún castigo. Es un tema bastante complejo y difícil de abordar, pero si afecta al futbol mexicano