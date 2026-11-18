México vence a Jamaica en Monterrey y avanza a semifinales de la Nations League

El Tri consiguió su boleto a las semifinales del torneo, donde enfrentará a Estados Unidos

La Selección Mexicana cumplió con su objetivo en Monterrey. El Tricolor derrotó a Jamaica en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, disputado en el Estadio Monterrey, y consiguió su boleto a las semifinales del torneo, donde enfrentará a Estados Unidos.

¿Cómo fue el partido?

El encuentro comenzó con México buscando hacer daño desde los primeros minutos. Apenas al minuto cuatro, Julián Quiñones había conseguido abrir el marcador, pero su anotación fue invalidada por fuera de lugar, por lo que el conjunto mexicano tuvo que seguir insistiendo en busca del gol.

Al minuto 13, Roberto Alvarado estuvo cerca de adelantar al Tricolor con un remate de cabeza dentro del área, aunque el guardameta jamaiquino respondió de buena manera para evitar la caída de su portería.

Erik Lira en mano a mano con Renaldo Cephas en el área de Tala Rangel | IMAGO7

Jamaica también tuvo una oportunidad importante al minuto 23, cuando consiguió superar en velocidad a Raúl Rangel y quedó cerca de generar peligro. Sin embargo, Erik Lira reaccionó a tiempo para recuperar el balón y terminar con la aproximación del conjunto caribeño.

La recompensa para México llegó al minuto 35, cuando Jesús ‘Tecatito’ Corona se hizo presente en el marcador. El atacante regiomontano sacó un disparo desde la media luna para vencer al arquero rival y poner en ventaja al Tricolor, desatando la celebración de los aficionados en el Estadio Monterrey. Con ese resultado, ambas selecciones se marcharon al descanso.

Tecatito Corona anota y festeja el primer gol para México ante Jamaica | Imago7

Para la segunda mitad, el encuentro tuvo pocas acciones de peligro. México administró la ventaja y Jamaica no encontró los argumentos suficientes para cambiar el rumbo de la eliminatoria, por lo que el marcador ya no se movió.

¿A quién se enfrentará México en Semifinales de la Nations League?

Con este resultado, México selló su clasificación a las semifinales de la CONCACAF Nations League, instancia en la que se medirá ante Estados Unidos en busca de un lugar en la final.

Además, el triunfo tuvo un significado especial para Rafael Márquez, quien consiguió su primera victoria como director técnico de la Selección Mexicana, dando un paso importante en su proceso al frente del combinado nacional.