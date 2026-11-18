Jesús "Tecatito" Corona: del festejo con su hijo a poner a México en Semifinales

El jugador de los Rayados se volvió viral por un momento emotivo tras confirmarse su convocatoria para los Cuartos de Final de la Nations League

Jesús "Tecatito" Corona adelantó a México en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League para darle vida a los dirigidos por Rafa Márquez en el Estadio de Monterrey para celebrar tal como lo hizo con su hijo cuando se confirmó su convocatoria.

El jugador de los Rayados de Monterrey sacó un zurdazo desde la media luna para aniquilar al guardameta con un excelso toque de balón que terminó pegado al palo derecho del guardameta.

Y es que, el atacante volvió a vestir la camiseta de la Selección Mexicana después de más de 4 años de no estarlo. El futbolista fue incluido en la convocatoria de Rafa Márquez para los compromisos ante Jamaica.

Tecatito Corona anota y festeja el primer gol para México ante Jamaica | Imago7

¿Qué sucedió?

Dicha noticia no solamente generó alegría en el jugador, sino también en su familia, que celebró con emoción su regreso al combinado nacional junto a uno de sus pequeños tras aparecer su nombre en la lista del Tri.

Fue a través de redes sociales, Gabriela GV, esposa del extremo mexicano, compartió un video en el que se observa la reacción de uno de sus hijos al enterarse del llamado de su padre. Además, dedicó un mensaje en el que destacó el esfuerzo que representó llegar nuevamente a esta oportunidad.

'Tecatito' Corona festeja con su familia su regreso con la Selección Mexicana | MEXSPORT

En el video compartido por su esposa se aprecia la felicidad de uno de sus hijos al conocer que el futbolista volverá a representar a México. Su esposa también utilizó sus historias de Instagram para expresar el orgullo que siente su familia por este nuevo llamado después de las dificultades.

Un momento especial para la familia

La pareja del elemento de Rayados resaltó la felicidad: "Estamos inmensamente orgullosos de esta nueva convocatoria. Después de un proceso difícil que vivimos, enfrentarnos y superarnos juntos, hoy estás aquí, demostrándonos una vez más que con esfuerzo, dedicación, todo es posible"

"Solo nosotros sabemos lo que costó llegar hasta aquí, y verte cumplir tus sueños nos llena el corazón de felicidad. Pase lo que pase, siempre serás nuestro mayor orgullo. ¡Te amamos y estaremos siempre a tu lado!", destacó.