El capitán del Tricolor evitó el gol que podría al Tri en una desventaja de dos goles

Erik Lira ya demostró el por qué es el capitán de la Selección Mexicana. El volante de Cruz Azul se vistió de héroe en el primer tiempo de la Vuelta de Cuartos de Final de la Liga de Naciones ante Jamaica al evitar la caída de su arco.

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Este martes, Lira salió de capitán ante la ausencia de César Montes y Johan Vásquez y, bastaron sólo 20 minutos para demostrar por qué Rafa Márquez lo tiene como uno de sus pilares.

Pese a tener un tiro de esquina a favor, México estuvo a punto de conceder el primer gol del partido que hubiera significado el 4-2 en el global. Renaldo Cephas aprovechó un despeje para ganarle en velocidad a Rodrigo Huescas y a Tala Rangel quienes quedaron fuera de acción.

Lira, sin embargo, nunca se dio por vencido y logró recuperar el balón en un mano a mano y sin portero defendiendo su arco. La acción de Lira tuvo sabor a gol pues poco después Tecate Corona puso el 1-0 a favor de Tri y el 3-3 que de momento, le da el pase a la siguiente ronda.

Erik Lira en mano a mano con Renaldo Cephas en el área de Tala Rangel | IMAGO7

¿Cómo fue el primer tiempo?

Después de esa jugada salvadora de Erik Lira en el área mexicana; México empezaría a mostrar peligro en el arco caribeño con Jesús "Tecatito" Corona, quien apareció dentro del área; pero, en el disparo terminó por ser despejado por un defensor en la línea de meta, esto al minuto 28.

Finalmente, al 35', el actual jugador de Rayados de Monterrey sacó un zurdazo desde la media luna para aniquilar al guardameta con un excelso toque de balón que terminó pegado al palo derecho del guardameta.

Julián Quiñones en el partido ante Jamaica en Monterrey | IMAGO7

En la parte final del primer lapso. Raúl "Tala" Rangel protagonizó otra falla garrafal con la Selección Mexicana fue techado en el centro desde el tiro de esquina.

Afortunadamente Renaldo Cephas, el mismo que gestó el contragolpe minutos atrás, falló con el marco abierto con su remate de cabeza fuera del marco cuando tenía todo para emparejar el marcador.