El técnico nacional sabe que el 10 del Tri pudede ser la pieza importante en este día

México necesita de una buena actuación y de su primera victoria en el proceso de Rafa Márquez ante Jamaica en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, por lo que, a palabras suyas, el equipo necesita recurrir de "su mejor jugador", Gilberto Mora.

'El Káiser' destacó que en una noche como la que el cuadro azteca está a punto de vivir, no se puede prescindir de un jugador como lo es el mediocampista de Xolos de Tijuana, quien dicho sea de paso será titular en el encuentro en Monterrey ante los Reggae Boys.

'Morita' es el mejor jugador del Tri, según Rafa

Las declaraciones de Rafa Márquez antes del partido de Vuelta ante Jamaica fueron demasiado claras, pues confía en Gilberto Mora como el jugador en el que se posan las esperanzas para la remontada y después para lo que venga con la Selección Mexicana en el proceso mundialista.

Yo creo que el día de hoy no podemos prescindir del mejor jugador que tenemos que es Gilberto que es el que ofensivamente nos da, intentaremos obviamente que favorezca el resultado para tomarlo en cuenta y tratar de cuidalo lo más posible

El mediocampo del Tri obviamente estará conformado por Gilberto Mora para empezar; sin embargo, los otros dos jugadores que estarán presentes en esa zona son Erik Lira y Álvaro Fidalgo.

Son cinco cambios para la Vuelta

De cara al partido de Vuelta de los Cuartos de Final ante Jamaica, Rafael Márquez prepara cinco modificaciones en la alineación de la Selección Mexicana, luego del resultado adverso en el encuentro de Ida. El estratega apostará por una renovación en la zona defensiva, con las incorporaciones de Mateo Chávez y Rodrigo Huescas por las bandas, además de Israel Reyes en la central, quien ocupará el lugar de César Montes.

En el mediocampo también habrá movimientos, pues Álvaro Fidalgo tomará el lugar de Luis Romo y acompañará a Erik Lira y Gilberto Mora, quien se mantendrá como una de las piezas fundamentales del esquema mexicano. De esta manera, el juvenil conservará su protagonismo en el equipo, después de que Márquez lo calificara como "nuestro mejor jugador" y destacara la responsabilidad que tiene dentro del combinado nacional.