Estados Unidos golea a Haití y apunta a medirse a México en Semifinales de la Nations League

El conjunto estadounidense terminó con global a favor de 8-0

La Selección de Estados Unidos cumplió con los pronósticos y volvió a imponerse sobre Haití para conseguir su clasificación a las Semifinales de la Concacaf Nations League. El representativo estadounidense ganó 2-0 en el encuentro de Vuelta de los Cuartos de Final, resultado con el que cerró una eliminatoria ampliamente favorable y confirmó su presencia entre los cuatro mejores equipos del torneo.

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Con una ventaja de seis goles obtenida en el primer enfrentamiento, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino afrontó el compromiso con tranquilidad, aunque sin renunciar a buscar la portería contraria.

Haití necesitaba una remontada complicada para mantenerse con vida, pero las diferencias entre ambas selecciones volvieron a hacerse evidentes sobre el terreno de juego.

Estados Unidos vs Haití en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League | AP

Pulisic abrió el marcador

El encargado de inaugurar el marcador fue Christian Pulisic, quien al minuto 25 encontró la oportunidad para adelantar a los locales. Antes de que terminara la primera mitad, apareció una de las jóvenes promesas del futbol norteamericano. Al minuto 43, Julian Hall aprovechó una oportunidad dentro del área y consiguió vencer al guardameta haitiano para establecer el 2-0. El atacante se sumó a la fiesta estadounidense.

Para la segunda parte, Estados Unidos se dedicó a controlar las acciones y evitar cualquier intento de reacción por parte de su adversario. Haití no encontró la manera de inquietar suficientemente a la defensa rival y terminó despidiéndose de la competición sin poder marcar en ninguno de los dos enfrentamientos de la serie.

Balogun en el Estados Unidos vs Haití | AP

De esta manera, el representativo estadounidense cerró los Cuartos de Final con un marcador global de 8-0, producto del 6-0 conseguido en la Ida y el 2-0 de la Vuelta. Una diferencia que también lo coloca en una posición importante de cara a la distribución de los enfrentamientos en la siguiente instancia.

¿Por qué se enfrentaría a México?

La diferencia de goles será uno de los parámetros que deberán considerarse para establecer el orden de los cuatro semifinalistas y determinar los cruces del Final Four. Por ello, Estados Unidos buscará aprovechar su saldo positivo de ocho anotaciones para terminar como el mejor equipo.

Finalmente, el equipo de las barras y las estrellas llegará a la fase decisiva con la intención de recuperar el campeonato de la Concacaf Nations League. El Final Four está programado para 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde Estados Unidos tendrá la oportunidad de pelear por un nuevo título continental.