¿Por qué Estados Unidos le quitó la visa a Karina Torres? Esto pasó cuando viajaba con Wendy Guevara

Karina Torres reveló que su visa estadounidense fue revocada cuando intentaba viajar con Wendy Guevara. / @karina.torrea

La integrante de Las Perdidas descubrió que ya no podía ingresar a territorio estadounidense cuando estaba por abordar un vuelo; asegura que desconoce el motivo de la decisión.

Karina Torres se quedó sin poder viajar a Estados Unidos luego de que le notificaran que su visa había sido revocada cuando intentaba abordar un avión junto a Wendy Guevara. La influencer se llevó una sorpresa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde descubrió que su documento migratorio ya no tenía validez.

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La situación ocurrió cuando ambas creadoras de contenido tenían previsto viajar a Los Ángeles, California. Sin embargo, al presentar sus documentos para continuar con el proceso de abordaje, personal de la aerolínea le informó a Karina que su visa estadounidense aparecía como revocada.

La noticia tomó por sorpresa a la integrante de Las Perdidas, quien aseguró que no recibió una explicación sobre las razones de la decisión y que tampoco sabía en qué momento había ocurrido la cancelación.

¿Cómo se enteró Karina Torres de que le quitaron la visa?

Fue durante una transmisión en redes sociales donde Karina Torres contó cómo vivió el momento en que descubrió que ya no podía viajar a Estados Unidos.

De acuerdo con su relato, cuando estaba a punto de abordar el vuelo junto a Wendy Guevara, le comunicaron que su visa estaba revocada y que debía acudir al consulado estadounidense en México para conocer más detalles sobre su situación.

“Yo no sabía ni por qué me la revocaron; yo no había dicho nada, pero sucedió cuando íbamos a Los Ángeles con Wendy Guevara. Cuando iba a agarrar el vuelo, me dijeron que estaba revocada y que tenía que ir al consulado en México”, explicó.

La influencer reconoció que desconocía las causas de la medida y expresó su desconcierto ante lo sucedido.

Ante esta situación, Karina adelantó que buscaría asesoría de un abogado especializado en materia migratoria para revisar su expediente y conocer qué opciones tiene para solucionar el problema.

La integrante de Las Perdidas desconoce las razones por las que Estados Unidos canceló su visa. / @karina.torrea

¿Por qué Estados Unidos le revocó la visa a Karina Torres?

Hasta el momento, no se conoce el motivo oficial por el que las autoridades estadounidenses revocaron la visa de Karina Torres.

Una de las versiones que surgieron después de darse a conocer el caso apunta a una posible actividad laboral en Estados Unidos, debido a que las visas de turista no permiten trabajar en territorio estadounidense sin la autorización correspondiente.

Sin embargo, la integrante de Las Perdidas rechazó estos señalamientos y aseguró que nunca ha trabajado ni recibido dinero por participar en eventos dentro de ese país.

“Yo no he ido a trabajar a Estados Unidos”, manifestó al responder a las especulaciones sobre su situación migratoria.

Karina también insistió en que no ha cobrado por presentarse en actividades realizadas en territorio estadounidense.

Por ahora, no existe información pública que confirme que la revocación esté relacionada con un supuesto trabajo sin autorización. La influencer espera conocer las razones de la decisión mediante la asesoría legal que buscará.

Wendy Guevara y Karina Torres tenían previsto viajar juntas a Los Ángeles, pero el plan se frustró. / @karina.torrea

Karina Torres ya había viajado a Miami y Washington

La revocación de su visa también llamó la atención porque Karina Torres había visitado anteriormente Estados Unidos sin reportar problemas migratorios.

Durante sus declaraciones, recordó que había viajado a destinos como Miami y Washington, experiencias en las que, según su versión, no tuvo inconvenientes para ingresar.

Incluso, en octubre de 2025 habló sobre su visa de turista y contó que el trámite para obtenerla no había representado dificultades.

Ahora, la influencer tendrá que revisar su situación ante las autoridades estadounidenses para conocer si puede recuperar su autorización de viaje o si existe algún procedimiento que deba realizar.

Mientras tanto, el viaje que tenía planeado con Wendy Guevara quedó frustrado y Karina permanece a la espera de una explicación sobre la revocación de su documento.