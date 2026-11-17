La expareja de Enrique Peña Nieto evitó hablar sobre su posible aparición en la producción de Netflix, prevista para 2027

Tania Ruiz Eichelmann protagonizó un tenso encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que reporteros la cuestionaran sobre la bioserie de Angélica Rivera que prepara Netflix. La modelo, quien mantuvo una relación sentimental con el expresidente Enrique Peña Nieto entre 2019 y 2023, se negó a responder si aparecerá como personaje en la producción.

El momento ocurrió este lunes 16 de noviembre, cuando los periodistas se acercaron a Ruiz para preguntarle si su historia con el exmandatario formará parte de la serie y qué actriz podría interpretarla. Ante la insistencia de las preguntas, la modelo pidió que la dejaran pasar y expresó su molestia por el acercamiento.

“Respétenme, por favor, respétenme. ¿Me pueden respetar? Les pido que me respeten. No quiero dar entrevistas, por favor, se los pido”, declaró mientras hablaba por teléfono y continuaba su camino.

La modelo pidió a los reporteros que respetaran su decisión de no dar entrevistas en el AICM./especial

El intercambio quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales. Ruiz no ofreció más declaraciones sobre la producción ni aclaró si los acontecimientos de su relación con Peña Nieto serán abordados en la historia de Rivera.

¿Tania Ruiz aparecerá en la bioserie de Angélica Rivera?

La posible participación de Tania Ruiz en la producción se convirtió en una de las preguntas que la prensa intentó hacerle durante su llegada al aeropuerto. Sin embargo, la modelo no confirmó ni negó que su personaje vaya a formar parte de la historia.

La bioserie de Angélica Rivera fue anunciada por Netflix para 2027 y tendrá como protagonista a Sofía Castro, hija de la actriz. El proyecto estará a cargo de El Estudio, compañía relacionada con producciones como Luis Miguel, la serie.

Hasta el momento, no se ha revelado el reparto completo ni la fecha exacta de estreno. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre los episodios que abordará la producción o si incluirá acontecimientos de la vida sentimental de Rivera después de su separación de Peña Nieto.

La expectativa alrededor de la serie aumentó debido a la relación que el expresidente mantuvo con Ruiz después de su divorcio de la actriz. Por esa razón, los reporteros buscaron conocer si la modelo aparecerá representada en la pantalla, aunque ella decidió no hablar del tema.

¿Cuánto duró la relación de Tania Ruiz con Enrique Peña Nieto?

La relación entre Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto se hizo pública en enero de 2019, cuando ambos fueron fotografiados juntos en Madrid, España. En ese momento, el expresidente todavía estaba casado con Angélica Rivera, por lo que las imágenes provocaron una amplia cobertura mediática.

Una semana después de que las fotografías circularan, Rivera anunció su decisión de divorciarse mediante una publicación en Instagram. En mayo de ese mismo año, Peña Nieto confirmó que el proceso de separación había concluido y apareció públicamente junto a Ruiz durante una boda. La relación se prolongó hasta enero de 2023, cuando ambos terminaron su noviazgo después de casi cuatro años. Un año más tarde, en febrero de 2024, la modelo rechazó que hubiera vivido situaciones de violencia durante su relación con el exmandatario.

Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto mantuvieron una relación sentimental entre 2019 y 2023./especial

“Yo te puedo decir que ninguna agresión, tengo muchas cosas que agradecer”, declaró entonces. También recordó con afecto a los hijos de Peña Nieto y algunos momentos de aquella etapa de su vida.

Después de esa ruptura, Ruiz mantuvo una relación con el empresario Manuel Serrano Ortega y actualmente sale con el empresario mexicano Alejandro Baillères.

¿Qué dijo la familia Peña Nieto sobre la serie de Angélica Rivera?

La bioserie también generó preguntas para integrantes de la familia del expresidente. Paulina Peña, hija de Enrique Peña Nieto, fue abordada recientemente por reporteros y confirmó que su familia está enterada del proyecto. Al ser cuestionada sobre si su padre conoce la producción, respondió: “Ya, ya sabe. Todo sabrán ellos”. También expresó buenos deseos para Angélica Rivera, aunque evitó hablar sobre posibles autorizaciones para utilizar la imagen del exmandatario o sobre el contenido de la historia.

Durante el encuentro, Paulina Peña también rechazó versiones sobre supuestos episodios de violencia entre Rivera y su padre, así como una historia relacionada con una presunta fiesta en Los Pinos que habría terminado fuera de control.

“Es mentira, completamente mentira. Lo desmiento totalmente”, afirmó.