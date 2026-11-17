La edición especial The World Ahead 2027 reúne los principales desafíos políticos, tecnológicos, económicos y ambientales

La revista británica The Economist presentó la portada de su edición especial The World Ahead 2027, una publicación que reúne los temas y tendencias que podrían marcar la agenda internacional. La ilustración muestra un escenario atravesado por conflictos geopolíticos, cambios políticos, avances tecnológicos y desafíos ambientales, sin señalar un solo acontecimiento como protagonista.

El diseño, elaborado en negro, rojo y blanco, funciona como una representación visual de los asuntos que podrían definir el próximo año. Entre sus elementos aparecen figuras políticas, edificios institucionales, banderas, aviones, tanques, misiles, circuitos electrónicos y gráficas financieras, imágenes que reflejan la relación entre el poder, la economía y la tecnología.

La ilustración reúne referencias a conflictos geopolíticos y tensiones internacionales./The Economist

¿Qué temas destacan en la portada de The Economist para 2027?

Uno de los asuntos centrales es el futuro político de Donald Trump, acompañado por la frase: “el capítulo final de Trump: no se irá en silencio”. La publicación plantea así la atención que podría generar el cierre de su ciclo político y las tensiones alrededor de su liderazgo. La presencia de instituciones y figuras de poder también refleja la importancia de Estados Unidos en el escenario internacional.

La inteligencia artificial es otro de los temas destacados. Bajo la advertencia “la reacción negativa contra la IA crece”, la revista señala que el desarrollo acelerado de esta tecnología también puede provocar cuestionamientos y preocupaciones sobre sus consecuencias. Los chips, circuitos, códigos y robots humanoides que aparecen en la ilustración representan una transformación que plantea oportunidades, pero también nuevos desafíos.

Las consecuencias de la guerra con Irán también forman parte de las preocupaciones para 2027. La portada incorpora elementos militares que aluden a las repercusiones regionales y globales de los conflictos armados, así como a la posibilidad de que sus efectos alcancen a países que no participan directamente en los enfrentamientos.

Cambio climático, populismo y entretenimiento: otras tendencias para 2027

En materia ambiental, The Economist incluye la frase “El año más caluroso de la historia, otra vez”, con la que coloca el calentamiento global entre los asuntos que requieren atención. La ilustración combina elementos naturales con escenas de destrucción para representar la dimensión de una crisis que continúa vinculada con la actividad humana y las decisiones de los gobiernos.

La política europea también aparece entre las tendencias señaladas, particularmente por el avance de la derecha populista y la influencia que estos movimientos podrían tener en los gobiernos y las decisiones públicas. De esta manera, la revista amplía su mirada más allá de Estados Unidos y contempla los cambios políticos que atraviesan distintas regiones.

Incluso Hollywood tiene un espacio en la portada con la referencia a la fatiga de las franquicias cinematográficas. La tendencia apunta al desgaste de las producciones que recuperan historias y universos conocidos, una práctica que ha marcado buena parte de la industria del entretenimiento. Así, la cultura también aparece como un sector que enfrenta transformaciones en sus modelos de producción y consumo.