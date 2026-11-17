El programa busca impulsar el autoconsumo de huevo en los hogares capitalinos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un programa social para entregar 15 gallinas ponedoras a familias interesadas en producir huevo en sus viviendas. La iniciativa busca fomentar el autoconsumo y apoyar la economía doméstica mediante la crianza de aves de traspatio.

De acuerdo con lo anunciado, después de un mes de cuidados iniciales, las gallinas comenzarían a poner al menos un huevo diario cada una. Esto representaría una producción aproximada de 15 huevos al día, 105 a la semana y alrededor de 10 kilogramos por hogar, según las estimaciones presentadas por el Gobierno capitalino.

¿Qué incluye el programa de gallinas ponedoras en CDMX?

El apoyo contempla la entrega de 15 gallinas por familia, además del alimento necesario durante el primer mes y asesoría técnica para orientar a las personas beneficiarias sobre el cuidado de las aves. Con este acompañamiento, las autoridades buscan que los hogares puedan mantener condiciones adecuadas de alimentación, resguardo y bienestar animal.

La convocatoria oficial para participar todavía no ha sido publicada. El Gobierno de la Ciudad de México informó que próximamente dará a conocer los detalles del registro mediante internet y sus redes sociales institucionales, por lo que las personas interesadas deberán estar pendientes de los canales oficiales para conocer las fechas y el procedimiento.

Requisitos para recibir las 15 gallinas

Uno de los principales requisitos será contar con un espacio mínimo de 10 metros cuadrados dentro de la vivienda o en un patio donde puedan permanecer las aves. Este lugar deberá acondicionarse como un corral que permita mantenerlas protegidas y en condiciones adecuadas para su crianza.

También será necesario cercar el espacio para evitar el ingreso de perros, gatos u otros animales que puedan lastimar o alterar a las gallinas. La intención es garantizar un entorno seguro durante su estancia en los hogares y reducir los riesgos para las aves.

Cada hogar beneficiario recibirá 15 aves para producir huevo de autoconsumo./especial

Por último, las familias participantes deberán comprometerse a alimentar y cuidar a los animales durante el primer mes, antes de que comience su etapa de postura. Durante ese periodo recibirán orientación técnica para atender sus necesidades y seguir las recomendaciones de las autoridades.