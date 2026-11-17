¿Cómo ganar hasta 9,582 pesos mensuales con INAPAM en 2026? Estos son los requisitos

El programa Vinculación Productiva del INAPAM es gratuito y está dirigido a personas de 60 años o más./ RS

El INAPAM cuenta con un servicio gratuito para que adultos mayores puedan incorporarse al mercado laboral y obtener ingresos

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) cuenta con un programa llamado Vinculación Productiva, mediante el cual las personas de 60 años o más pueden buscar empleo formal y acceder a un salario de 9 mil 582 pesos mensuales o superior, dependiendo de las condiciones de contratación. Esta iniciativa busca facilitar su incorporación al mercado laboral a través de empresas e instituciones que reconocen la experiencia y las capacidades de los trabajadores de mayor edad.

El servicio está dirigido tanto a quienes desean regresar a trabajar después de varios años como a quienes necesitan mantener una fuente de ingresos. Para ello, el organismo establece contacto con empleadores interesados en incorporar adultos mayores a sus plantillas, con la posibilidad de ofrecer sueldos, prestaciones de ley y condiciones laborales acordes con el puesto disponible.

Aunque muchas personas relacionan la credencial INAPAM principalmente con descuentos en farmacias, transporte y establecimientos comerciales, también puede utilizarse para solicitar orientación laboral. Esta alternativa permite que los interesados conozcan oportunidades de contratación sin necesidad de pagar intermediarios, ya que el servicio proporcionado por el instituto es gratuito.

Una de las dudas más frecuentes es cuánto dinero pueden recibir quienes consiguen un trabajo mediante este programa. Durante 2026, el salario mínimo general en México es de 315.04 pesos diarios, equivalentes a 9 mil 582.47 pesos mensuales, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

Sin embargo, la remuneración puede ser superior según la actividad, las responsabilidades del puesto y la empresa contratante. En la Zona Libre de la Frontera Norte, por ejemplo, el salario mínimo vigente es de 440.87 pesos diarios, equivalentes a 13 mil 409.80 pesos mensuales. Estas cifras corresponden a los mínimos salariales establecidos para 2026 y no representan un pago que el INAPAM entregue directamente a los beneficiarios.

Personas con credencial INAPAM pueden solicitar su registro para acceder a oportunidades de trabajo con sueldo y prestaciones./ IA

¿Qué requisitos pide el INAPAM para conseguir un empleo?

Las personas interesadas en participar no necesitan tener una profesión específica para solicitar información sobre el servicio. Lo importante es cumplir con la edad requerida y acudir a los puntos de atención autorizados, donde podrán conocer el proceso para buscar oportunidades laborales mediante Vinculación Productiva del INAPAM.

De acuerdo con los requisitos publicados por el instituto, para iniciar el trámite se debe contar con la siguiente documentación: Tener 60 años cumplidos o más.

Presentar la credencial INAPAM.

Llevar la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Los lineamientos del programa también contemplan la presentación de una identificación oficial con fotografía como alternativa para acreditar la identidad. Por ello, es recomendable verificar los documentos aceptados en el módulo correspondiente antes de acudir.

Una vez que la persona se presenta en el módulo, deberá llenar una solicitud de vinculación productiva y participar en una entrevista con un promotor del INAPAM. Durante este proceso se recopila información sobre su experiencia laboral, habilidades e intereses, con la finalidad de identificar posibles opciones de trabajo.

Posteriormente, el personal puede orientar al solicitante sobre las oportunidades existentes y canalizarlo con empleadores participantes. Es importante tomar en cuenta que el registro no garantiza una contratación inmediata, pues las empresas son responsables de seleccionar al personal y determinar si cumple con los requisitos de sus vacantes.

Dónde registrarse al programa Vinculación Productiva del INAPAM

El trámite debe realizarse presencialmente en los módulos de Vinculación Productiva del INAPAM, los cuales ofrecen atención de 8:00 a 14:00 horas. Antes de acudir, se recomienda consultar las ubicaciones oficiales para identificar el módulo que presta este servicio en cada localidad.

Para conocer los puntos de atención, los interesados pueden ingresar directamente al portal del Gobierno de México: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/vinculacion-productiva-para-personas-adultas-mayores

Una vez dentro, podrán consultar la información del programa y las referencias de los módulos disponibles. El procedimiento es gratuito, por lo que no es necesario entregar dinero a gestores o personas que prometan conseguir una contratación a cambio de un pago.

El INAPAM también promueve oportunidades de participación mediante el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, una modalidad diferente del empleo formal en la que adultos mayores pueden realizar actividades de empacado en tiendas de autoservicio y recibir aportaciones voluntarias de los clientes.

A diferencia de un empleo contratado por una empresa, esta actividad no genera una relación laboral con la tienda ni garantiza un salario mensual o prestaciones de ley. Por esa razón, quienes buscan ingresos estables deben preguntar específicamente por las opciones de vinculación con empleadores que ofrecen puestos de trabajo formal.