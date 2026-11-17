Carlos Trejo revela que estuvo a punto de perder un riñón tras participar en La Granja VIP

Carlos Trejo habló sobre las complicaciones de salud que enfrentó en La Granja VIP./Especial

El investigador paranormal contó que sufrió una grave infección durante su estancia en el reality de TV Azteca; aseguró que orinó sangre durante 15 días y recibió atención médica de emergencia

La participación de Carlos Trejo en La Granja VIP 2026 estuvo marcada por una complicación de salud que, según relató, puso en riesgo uno de sus riñones. El investigador paranormal habló sobre lo ocurrido durante una entrevista con René Franco, en la que dio detalles de la infección que sufrió mientras permanecía en el reality.

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El también conocido como Cazafantasmas explicó que comenzó a presentar síntomas después de consumir leche bronca dentro de las instalaciones del programa. De acuerdo con su testimonio, el problema fue tan grave que permaneció aproximadamente 15 días orinando sangre y necesitó recibir diversos tratamientos médicos.

El investigador paranormal aseguró que orinó sangre durante 15 días./@carlostrejo

¿Qué le pasó a Carlos Trejo durante La Granja VIP?

Durante la conversación, Trejo relató que consumió leche recién ordeñada que, presuntamente, no había pasado por el proceso adecuado para eliminar bacterias. El exconcursante explicó que desconocía que el producto necesitaba hervirse antes de beberse, por lo que decidió consumirlo al encontrarlo en un envase de cartón.

Según su versión, los malestares comenzaron poco después y su condición empeoró rápidamente. Incluso recordó que llegó a presentar una temperatura cercana a los 40 grados, situación que alertó a sus compañeros y provocó que solicitaran atención médica.

El investigador también señaló que Ivonne Montero fue una de las personas que se percató de la gravedad de su estado y lo ayudó mientras llegaba el personal médico. Posteriormente, aseguró que recibió varias inyecciones para atender la infección que había alcanzado sus vías urinarias.

Carlos Trejo señaló que consumió leche bronca dentro del reality./@carlostrejo

Carlos Trejo asegura que estuvo cerca de perder un riñón

Uno de los detalles más delicados de su testimonio fue la gravedad de las complicaciones que enfrentó. Trejo aseguró que permaneció 15 días orinando sangre y que la infección puso en riesgo el funcionamiento de uno de sus riñones, por lo que tuvo que recibir atención médica durante su estancia en el programa.