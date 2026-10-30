Además, el cazafantasmas nos cuenta si le tiene miedo a algo / especial

En entrevista exclusiva para Fut Morning de RÉCORD, el investigador paranormal adelantó que la secuela se filmará en República Dominicana

El investigador de fenómenos paranormales Carlos Trejo prepara su regreso al cine con Cañitas 2, la continuación de la historia que lo convirtió en una de las figuras más conocidas del misterio y el terror en México. A casi dos décadas de la primera adaptación cinematográfica, el también escritor reveló que ya trabaja en el guion de la nueva producción y que tiene contemplado llevarla a las salas de cine durante la temporada de Halloween de 2027.

Durante una entrevista en Fut Morning, programa de RÉCORD, Trejo compartió detalles sobre el desarrollo del proyecto, las locaciones elegidas para la filmación y el equipo con el que trabaja para concretar la secuela. Además, habló sobre algunas de las experiencias más inquietantes que asegura haber vivido durante sus 46 años dedicados a investigar fenómenos sobrenaturales, entre ellas la historia de un muñeco que, según afirma, emite sonidos similares al llanto de una persona.

El llamado Cazafantasmas explicó que Cañitas 2 todavía se encuentra en una etapa de preparación, pues actualmente están realizando ajustes al libreto y sosteniendo conversaciones con posibles integrantes del elenco. Aunque todavía no existe una fecha confirmada para el inicio de las grabaciones, el escritor aseguró que el equipo está avanzando para comenzar la producción.

El investigador de fenómenos paranormales Carlos Trejo prepara su regreso al cine con Cañitas 2 / Especial

¿Cuándo comenzará el rodaje de Cañitas 2 y dónde se grabará?

Uno de los anuncios más importantes de Carlos Trejo fue que la segunda película de Cañitas se filmará en República Dominicana, país elegido para desarrollar esta nueva entrega. El investigador explicó que trabaja junto con Pablo Velasco, nieto del fallecido conductor Raúl Velasco, con quien mantiene una relación profesional desde hace varios años.

“Sí, ya estamos en eso, precisamente estamos ya preparando guiones, de hecho, estamos escribiendo ya el guión de la película. Vengo asociado hace muchos años con mi compadrito Pablo Velasco, el nieto de Raúl Velasco, una persona que es muy conocida. Pues estamos ya listos para empezar a grabar”.

Trejo también adelantó que el libreto se encuentra en proceso de revisión y que deberá completar un segundo tratamiento antes de avanzar a las siguientes etapas de producción. La intención es desarrollar una historia que recupere los elementos de terror que hicieron conocida a la primera película, pero que también permita recordar lo ocurrido durante las últimas dos décadas.

El también escritor reveló que ya trabaja en el guion de la nueva producción / Especial

“Eso va a ser en República Dominicana. De hecho, este fin de semana tengo que darle el segundo tratamiento al guión, porque es la segunda parte. La primera parte ya se hizo hace veinte años, y bueno, es como conmemorar todo lo que ha pasado, todo lo que se ha vivido, y creo que va a ser muy interesante”.

¿Cuándo se estrenará Cañitas 2 en los cines?

Aunque todavía faltan varios pasos para comenzar las grabaciones, Carlos Trejo tiene como objetivo estrenar Cañitas 2 el 31 de octubre de 2027, fecha que coincide con Halloween y que considera adecuada para el lanzamiento de una película relacionada con acontecimientos paranormales.

“De hecho, está en todo un planeador para estrenarla el día 31 de octubre del siguiente año. Entonces, hay mucha chamba, hay mucho que trabajar, y ahorita están en pláticas con actores, firmas, adelantos, y pues trabajando muchas forzadas, porque una película no se hace de la noche a la mañana”.

El estreno, sin embargo, todavía debe considerarse tentativo, ya que el proyecto continúa en desarrollo y no se han confirmado oficialmente el reparto, la duración del rodaje ni la distribuidora encargada de llevar la película a las salas de cine.

La nueva entrega retomará el universo de Cañitas, historia que Trejo dio a conocer originalmente mediante su libro y que posteriormente fue adaptada al cine en 2007. Con esta secuela, el investigador busca regresar a una de las narraciones más representativas de su trayectoria y acercarla a nuevas generaciones interesadas en el cine de terror.

En Fut Morning, programa de RÉCORD, Trejo compartió detalles sobre el desarrollo del proyecto / Especial

Carlos Trejo revela la historia de Titino, el muñeco que supuestamente llora

Durante la conversación, el investigador también habló sobre su colección de objetos relacionados con supuestos acontecimientos sobrenaturales. Entre las piezas que conserva mencionó una silla procedente del antiguo penal de Topo Chico, así como recuerdos vinculados con sus investigaciones y encuentros con personajes relacionados con la historia de la música.

Sin embargo, uno de los objetos que más intriga le provoca es un muñeco de ventrílocuo llamado Titino, que, según relató, perteneció a una persona dedicada a esta actividad durante la década de los setenta. Trejo aseguró que la familia que le entregó el muñeco estaba asustada porque afirmaba escuchar que lloraba durante las noches.

“Pues ese muñeco Titino lo tengo yo. Entonces, ese a mí en particular me llama mucho la atención porque cuando me lo trajeron, resulta que la familia estaba muy espantada porque decían que lloraba en las noches”.

El escritor explicó que decidió colocar una cámara de vigilancia frente al muñeco para registrar cualquier acontecimiento fuera de lo habitual. De acuerdo con su testimonio, el dispositivo ha captado sonidos que él interpreta como sollozos, aunque no se ha presentado evidencia independiente que permita determinar su origen.

“Y si de repente se han grabado sollozos, como si alguien estuviera pues terminando de llorar, eso me ha conmovido, lo he oído, lo tengo grabado y pues es una historia de vida muy grande, muy fuerte la que le está ahí”.

Trejo insistió en que su interés por estos objetos no está relacionado únicamente con las creencias sobrenaturales, sino con su intención de investigar y encontrar explicaciones a los acontecimientos que considera extraños.

¿Qué le da más miedo a Carlos Trejo que los fantasmas?

Pese a que ha dedicado buena parte de su vida a investigar historias de apariciones y supuestos sucesos inexplicables, Carlos Trejo aseguró que existen situaciones relacionadas con el comportamiento humano que le provocan más temor que cualquier experiencia paranormal.

Durante la entrevista, el investigador señaló que le resulta difícil comprender los actos de violencia cometidos por algunas personas y recordó una visita que realizó a un centro penitenciario femenil, donde aseguró haber conversado con una mujer a la que posteriormente identificó como la llamada Mataviejitas.

“Los seres humanos que no tienen corazón, la gente que... te podría explicar cómo funciona el universo, cómo se desarrolló la bomba atómica, cómo funciona el átomo, pero no te podría explicar a veces las estupideces de algunas personas, es a veces injustificado o hay veces que no lo entiendo y eso da miedo”.

Para Trejo, los comportamientos violentos representan un misterio mucho más difícil de comprender que los fenómenos que investiga. Su reflexión surgió cuando los conductores le preguntaron si existía alguna experiencia sobrenatural capaz de provocarle verdadero terror.

Carlos Trejo habla del Día de Muertos y de las experiencias durante Cañitas

A propósito de las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, el escritor también reflexionó sobre la relación que existe entre los mexicanos y la muerte. Destacó el valor de las tradiciones nacionales, particularmente las ofrendas y los rituales dedicados a recordar a los seres queridos que fallecieron.

Trejo consideró que, aunque en México existe una cultura que celebra y recuerda a los muertos, muchas personas no están preparadas emocionalmente para enfrentar la pérdida de un familiar. También expresó su admiración por la película animada Coco, debido a la manera en que representa diferentes elementos de las tradiciones mexicanas.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si utiliza algún tipo de protección especial durante las grabaciones relacionadas con temas paranormales, Carlos Trejo aseguró que no siente necesidad de hacerlo, pues considera que estas experiencias forman parte de su trabajo y de su interés personal.

“No me protejo, yo lo yo lo disfruto mucho. Yo cuando duermo y tengo pesadillas, te juro por Dios que las disfruto mucho”.

El investigador recordó que, después de terminar la primera película de Cañitas, uno de sus productores asociados le contó que supuestamente experimentaba situaciones extrañas en su domicilio. Por ello, explicó que antes de comenzar la nueva filmación buscarán conversar con los actores sobre las experiencias que podrían enfrentar durante el proyecto, sin que esto signifique que exista evidencia de acontecimientos sobrenaturales.