El ataque armado ocurrió en Sinaloa; el músico José Abel Burgueño pidió apoyo económico para cubrir los gastos médicos de sus compañeros y los suyos

Tres integrantes de la Banda HR resultaron heridos durante un ataque armado registrado mientras tocaban en una fiesta en Mazatlán, Sinaloa. La agresión ocurrió durante la madrugada del domingo 15 de noviembre en un domicilio de la colonia Pueblo Nuevo y dejó, además, un saldo de dos personas muertas, de acuerdo con reportes de medios locales.

La noticia se dio a conocer después de que José Abel Burgueño, integrante de la agrupación, compartiera un video en redes sociales para explicar lo ocurrido. En la grabación confirmó que él y otros dos músicos recibieron impactos de bala durante el ataque. El cantante también solicitó apoyo económico a sus seguidores para cubrir los gastos médicos derivados de las lesiones. Su mensaje permitió conocer la situación de los integrantes de la banda, quienes recibieron atención médica después de la agresión.

La agresión ocurrió mientras la agrupación amenizaba una fiesta en la colonia Pueblo Nuevo./especial

¿Qué les pasó a los integrantes de Banda HR en Mazatlán?

Los músicos se encontraban trabajando en una celebración privada en la colonia Pueblo Nuevo cuando se registró el ataque armado. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la agresión dejó tres integrantes de Banda HR lesionados y otras dos personas fallecidas.

José Abel Burgueño explicó que él y dos de sus compañeros fueron baleados durante los hechos. Aunque no detalló públicamente la gravedad de las lesiones ni las circunstancias específicas en las que cada uno recibió los disparos. Tras la agresión, los músicos fueron trasladados para recibir atención médica. Hasta la información disponible en el reporte original, no se habían proporcionado mayores detalles sobre su evolución ni sobre la identidad de las otras personas que murieron durante el ataque.

¿Qué dijo José Abel Burgueño sobre el ataque armado?

A través de un video publicado en redes sociales, Burgueño relató que tres integrantes de la agrupación fueron alcanzados por los disparos mientras amenizaban la fiesta. En el mismo mensaje, pidió ayuda económica para enfrentar los gastos médicos ocasionados por la agresión.

La solicitud de apoyo también permitió que los seguidores de la banda conocieran la situación que atraviesan los músicos después del ataque. Sin embargo, no se dieron a conocer detalles sobre la cantidad de dinero necesaria ni sobre el mecanismo específico para recibir las aportaciones.

El hecho dejó dos personas fallecidas, además de los tres integrantes de la banda lesionados./istock