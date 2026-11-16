¿México intimida a Jamaica? La respuesta de su entrenador antes del duelo en Monterrey

El Tri buscará remontar en la Vuelta de Cuartos de Final de la Nations League pero el cuadro caribeño no quiere dejar ir la ventaja

La Selección de Jamaica llegará a Monterrey con la ilusión de hacer valer la ventaja obtenida en el partido de Ida y conseguir su boleto a las Semifinales de la CONCACAF Nations League. Su director técnico, Rudolph Speid, reconoció que, aunque la diferencia es de apenas un gol, es un resultado que habrían firmado antes de disputar el primer encuentro.

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En conferencia de prensa previa al partido de Vuelta en el Gigante de Acero, el DT aceptó que la ventaja mínima no parece suficiente, están contentos de poder estar arriba en el marcador global.

“Sí, desafortunadamente es solo un gol de ventaja. Pero si antes del primer partido me hubieras dicho que saldríamos con esa ventaja, lo habríamos firmado. Así que así es, y trabajaremos con eso.”

Rudolph Speid, entrenador de Jamaica en un partido de playoffs del Mundial | MEXSPORT

Speid también descartó que el viaje a México pueda representar un problema para su equipo, pues aseguró que conoce las condiciones de jugar en territorio mexicano y que esta será su tercera visita al país, por lo que considera que sus futbolistas tienen la experiencia necesaria para afrontar el compromiso.

“Esto no es nuevo para nosotros. He estado en México, esta es mi tercera vez. Entendemos lo que es el viaje, no es nuevo para nosotros. Somos jugadores con mucha experiencia, no creo que el viaje nos afecte tanto. Creo que es el equipo de México con el que tenemos que lidiar primero.”

Jamaica celebra el gol ante México que llegó por un autogol de Gallardo | MEXSPORT

Por otra parte, el entrenador reconoció la capacidad de reacción del combinado mexicano en el encuentro de ida, destacando las modificaciones realizadas por su cuerpo técnico, que permitieron cambiar el rumbo del partido y recuperar terreno en el marcador.

“Pienso que el entrenador lo hizo muy bien para volver a los goles fuera de casa, eso fue fundamental, cambió el juego a su favor. Hizo los cambios que tenía que hacer y le dio sus frutos.”

Ahora, Jamaica buscará hacer valer su ventaja en el duelo de vuelta ante México, en un escenario donde el conjunto caribeño tendrá que resistir la presión del Tricolor y demostrar que puede conseguir un resultado histórico para avanzar a la siguiente ronda del certamen.