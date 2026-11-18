Jorge Campos en la transmisión de TUDN con Vaca y Faitelson | CAPTURA

El histórico exportero interrumpió la transmisión del partido de la Selección Mexicana

Jorge Campos sigue siendo una de las personalidades públicas más inesperadas en la televisión mexicana. Esta vez, el analista de TV Azteca sorprendió al país al 'abandonar' la televisora y aparecer en la transmisión de su mayor rival, Televisa.

México se mide ante Jamaica en el Estadio BBVA de Monterrey en el partido correspondiente a la Vuelta de Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Ante esto, ambas televisoras se dieron cita en el 'Gigante de Acero' para poder llevar la transmisión. Fue entonces, que Jorge Campos se coló en la previa de TUDN.

David Faitelson y Andrés Vaca, los encargados de llevar la transmisión de TUDN estaban a cuadro en la previa del encuentro. Fue entonces que el ahora analista de TV Azteca apareció generando risas entre los comunicadores de Televisa.

David Faitelson durante una transmisión | MEXSPORT

La aparición de Campos en la transmisión de TUDN fue gracias al propio Faitelson. El excomunicador de ESPN y Azteca vio al exportero cruzar frente a ellos y lo invitó a salir a cuadro. Campos, fiel a su estilo, no dudó en aceptar la oferta acompañando por unos segundos a los trabajadores de Televisa.

"Una figura en la legendaria. Pásale, pásale, hombre.Ven para aquí, hombre", comentó Faitelson para invitar a Campos. "Muy bien, muy contento. Yo muy contento, muy contento, la verdad que creo que México va a ganar hoy y no se lo pierdan, nos vemos allá (en TV Azteca)" comentó el exportero entre risas.

La interacción, como era de esperarse, no sólo genero risas entre los presentes, sino que muchas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios incluso cuestionaron la 'alianza' de Campos con TV Azteca, sin embargo, no pasó más allá de un momento cómico

No es la primera vez que sale en TUDN

Cabe destacar que, hace un par de años, Campos ya había aparecido con TUDN siendo invitado del propio Faitelson en su programa 'Faitelson Sin Censura'. El exportero, al ser una personalidad del deporte mexicano decidió participar sin mayor problema.