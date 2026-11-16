Miroslava Montemayor es captada en el "Buen Fin" en Polanco; esto estaba haciendo

La conductora deportiva apareció en una tienda de conveniencia

Miroslava Montemayor se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que comenzara a circular un video en el que aparece realizando compras en una tienda de conveniencia ubicada en Polanco, Ciudad de México.

La conductora deportiva fue reconocida por una persona, quien aprovechó la oportunidad para grabarla mientras ella se encontraba empujando su carrito de compras durante el Buen Fin. Dicho video fue subido a través de la cuenta de "eduard la bomba rojas" que incluso compartió una serie de imágenes en otra recopilación de la famosa.

¿Qué estaba haciendo cuando la grabaron?

En el clip se observa a la presentadora con una blusa blanca y empujando un carrito de compras, mientras a su alrededor otras personas continúan con sus actividades habituales, Miroslava se encontraba en un ambiente cotidiano, lejos de los foros y las transmisiones deportivas.

En dicho momento, al parecer la conductora, se percata que la están grabando se pone un tanto pensativa sin realizar alguna interacción particular con las personas que transitaban por el lugar y simplemente se tomó unos segundos para acomodarse el cabello.

Miroslava Monetemayor en tienda de conveniencia | CAPTURA DE PANTALLA

No se aprecia alguna situación fuera de lo común ni una interacción directa con quien sostiene el teléfono celular, por lo que el momento quedó registrado como una escena espontánea de su vida fuera de las cámaras de televisión.

Sin embargo, en una serie de imágenes aparece el personaje junto a Miroslava Montemayor anticipando el video que se ha hecho viral y que hasta el momento está cerca del medio millón de visualizaciones en TikTok.

Miroslava en presentación | @CiudadDeMéxico26

Miroslava Montemayor en el "Buen Fin"

Cabe mencionar, que el momento coincidió con la celebración de El Buen Fin 2026, que se lleva a cabo del 13 al 17 de noviembre en México. Durante estos días, miles de establecimientos participan con promociones y descuentos en diferentes categorías, lo que provoca un incremento en la actividad comercial y la afluencia de consumidores en distintos puntos de la capital.