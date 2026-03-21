Empelotados

¡Se busca voluntario! Miroslava Montemayor lanza anuncio tras arreglarse la pierna: “Ando buscando enfermero”

Miroslava Montemayor
Ramiro Pérez Vásquez 20:25 - 20 marzo 2026
La presentadora de TNT Sports está cerca de volver a escena con la Champions League

Miroslava Montemayor ha superado su malestar en una de sus piernas que provocó que se ausentara unas semanas de TNT Sports y especialmente de las tardes de Champions League en México; sin embargo, ahora ha dado alentadoras noticias para sus seguidores.

La regiomontana ha lanzado un mensaje desde la cama de un hospital en la que ha resaltado que se encuentra recuperada; pero, ahora está buscando un enfermero para que la siga atendiendo para su total recuperación. 

Miroslava Montemayor confirma colaboración con División Minúscula | INSTAGRAM: @miroslavamont

“Ya me arreglaron mi piernita… ando buscando enfermero”, resaltó la conductora de 36 años en la que los comentarios no se han hecho esperar de todo tipo a través de su cuenta de instagram en donde hasta Alan Flores ha dejado un recadito.

¿Hay voluntarios? 

Tras el anuncio de Miroslava Montemayor muchas han sido las respuestas, entre ellas la de una de sus confidentes Majo González quien ha dejado su comentario: “No quiero ser exagerada pero te daría mi pierna. Es más, mi vida, te daría mi vidaaaaa”.

Alana Flores también se hizo presente: “Y enfermera no?? tqmmmm mitos recupérate prontoooooo”. Otro más se han hecho presente para bromear: “Estoy afuera del IMSS pero no me dejan pasar”, “Que padre se ve la clínica 4”.

Miroslava Montemayor, expareja de Rafael Sobis | X: @MiroslavaMont

¿Qué le pasó a Miros?

La conductora de TNT Sports, sorprendió a sus seguidores hace algunos días al anunciar que debería alejarse temporalmente de las transmisiones deportivas. Previo a comenzar el partido del Real Madrid vs Manchester City, la presentadora compartió que el motivo era una pequeña lesión.

La periodista fue clara al detallar su situación:"Estaré ausente un par de semanas porque mi cuerpo decidió quebrarse, literalmente, en las peores instancias de la Champions League. Me iré a arreglar esa pierna y regreso lo más pronto posible, espero que sean menos de seis semanas".

Tras el anuncio, las muestras de afecto no se hicieron esperar entre compañeros de panel en la cadena deportiva como una gran cantidad de usuarios en redes sociales en donde han puesto a la presentadores en tendencia con el Pollo Briseño.

Miroslava Montemayor, conductora de TNT Sports | X: @MiroslavaMont
22:23 Chivas Femenil se salva de milagro y saca empate ante Rayadas
22:12 Diego Lainez queda fuera del Tri y su hermano reacciona: polémica en la Selección Mexicana
22:05 Pago DOBLE de Becas Bienestar en abril 2026: ¿quiénes reciben hasta 11,600 pesos?
21:50 Argentina, con racha impresionante en sus últimos 15 amistosos: sin derrotas ni empates
21:49 ¿Qué pasa? El misterioso mensaje del Pachuca que desata la reacción en redes sociales
21:31 Necaxa aplasta a Xolos de Tijuana y vuelve al triunfo en el Clausura 2026
21:08 Enner Valencia comanda convocatoria de Ecuador para enfrentar a Marruecos y Países Bajos
20:46 ¿Por qué la lucha mexicana es un 'activo' para AEW ahora que la división femenil está en reinicio?
20:25 ¡Se busca voluntario! Miroslava Montemayor lanza anuncio tras arreglarse la pierna: “Ando buscando enfermero”
20:20 Tama Tonga es multado por WWE tras filtrar video de ensayos previos
Contra ¿Demanda contra Poncho de Nigris? Ring Royale enfrenta polémica por derechos de autor
2
Futbol ¿Pista sobre su futuro? Raúl Jiménez publica enigmático mensaje y conmociona las redes
3
Futbol Álvaro Fidalgo lanza mensaje tras su primera convocatoria con la Selección Mexicana
4
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs América Jornada 12 Clausura 2026?
5
Contra CDMX estrena el Jardín de Lluvia más grande del país en el Estadio Azteca: así funcionará
6
Contra Tecate Emblema 2026 revela lineup por día: Jonas Brothers, Gloria Trevi y más encabezan el festival
Te recomendamos
Chivas Femenil se salva de milagro y saca empate ante Rayadas
Futbol
20/03/2026
Chivas Femenil se salva de milagro y saca empate ante Rayadas
Diego Lainez queda fuera del Tri y su hermano reacciona: polémica en la Selección Mexicana
Seleccionados Mexicanos
20/03/2026
Diego Lainez queda fuera del Tri y su hermano reacciona: polémica en la Selección Mexicana
Pago DOBLE de Becas Bienestar en abril 2026: ¿quiénes reciben hasta 11,600 pesos?
Contra
20/03/2026
Pago DOBLE de Becas Bienestar en abril 2026: ¿quiénes reciben hasta 11,600 pesos?
Argentina, con racha impresionante en sus últimos 15 amistosos: sin derrotas ni empates
Futbol
20/03/2026
Argentina, con racha impresionante en sus últimos 15 amistosos: sin derrotas ni empates
¿Qué pasa? El misterioso mensaje del Pachuca que desata la reacción en redes sociales
Futbol
20/03/2026
¿Qué pasa? El misterioso mensaje del Pachuca que desata la reacción en redes sociales
Necaxa aplasta a Xolos de Tijuana y vuelve al triunfo en el Clausura 2026
Futbol
20/03/2026
Necaxa aplasta a Xolos de Tijuana y vuelve al triunfo en el Clausura 2026