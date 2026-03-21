Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¡Se busca voluntario! Miroslava Montemayor lanza anuncio tras arreglarse la pierna: “Ando buscando enfermero”
Miroslava Montemayor ha superado su malestar en una de sus piernas que provocó que se ausentara unas semanas de TNT Sports y especialmente de las tardes de Champions League en México; sin embargo, ahora ha dado alentadoras noticias para sus seguidores.
La regiomontana ha lanzado un mensaje desde la cama de un hospital en la que ha resaltado que se encuentra recuperada; pero, ahora está buscando un enfermero para que la siga atendiendo para su total recuperación.
“Ya me arreglaron mi piernita… ando buscando enfermero”, resaltó la conductora de 36 años en la que los comentarios no se han hecho esperar de todo tipo a través de su cuenta de instagram en donde hasta Alan Flores ha dejado un recadito.
¿Hay voluntarios?
Tras el anuncio de Miroslava Montemayor muchas han sido las respuestas, entre ellas la de una de sus confidentes Majo González quien ha dejado su comentario: “No quiero ser exagerada pero te daría mi pierna. Es más, mi vida, te daría mi vidaaaaa”.
Alana Flores también se hizo presente: “Y enfermera no?? tqmmmm mitos recupérate prontoooooo”. Otro más se han hecho presente para bromear: “Estoy afuera del IMSS pero no me dejan pasar”, “Que padre se ve la clínica 4”.
¿Qué le pasó a Miros?
La conductora de TNT Sports, sorprendió a sus seguidores hace algunos días al anunciar que debería alejarse temporalmente de las transmisiones deportivas. Previo a comenzar el partido del Real Madrid vs Manchester City, la presentadora compartió que el motivo era una pequeña lesión.
La periodista fue clara al detallar su situación:"Estaré ausente un par de semanas porque mi cuerpo decidió quebrarse, literalmente, en las peores instancias de la Champions League. Me iré a arreglar esa pierna y regreso lo más pronto posible, espero que sean menos de seis semanas".
Tras el anuncio, las muestras de afecto no se hicieron esperar entre compañeros de panel en la cadena deportiva como una gran cantidad de usuarios en redes sociales en donde han puesto a la presentadores en tendencia con el Pollo Briseño.
Te puede interesar