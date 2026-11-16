De jugar en Mazatlán a tener tres trabajos: Esta es la historia de Lucy Ortiz

La exmediocampista ecuatoriana del Mazatlán Femenil vive actualmente en Austin, Texas, donde trabaja como mesera, maestra y entrenadora de futbol mientras espera una nueva oportunidad en las canchas

La desaparición del Mazatlán no solamente significó el final de un proyecto dentro de la Liga MX Femenil y Varonil, también cambió el rumbo de las futbolistas que formaban parte de la institución. Una de ellas es Lucy Ortiz, exmediocampista ecuatoriana que actualmente se encuentra en Austin, Texas, donde tuvo que buscar nuevas alternativas laborales para salir adelante sin abandonar su sueño de regresar al futbol profesional.

Después de su etapa con las Cañoneras, la futbolista encontró una nueva rutina lejos de las canchas profesionales. Actualmente desempeña tres trabajos diferentes: es mesera, maestra suplente de niños y entrenadora de futbol infantil, actividades con las que mantiene su vida en Estados Unidos mientras espera una nueva oportunidad en el deporte.

¿A qué se dedica Lucy Ortiz tras salir del Mazatlán Femenil?

En un testimonio sobre su actualidad, la ecuatoriana explicó que ha tenido que combinar diferentes actividades laborales para mantenerse en Austin, Texas. Su día a día está dividido entre la atención en un restaurante, la enseñanza a niños y el entrenamiento de jóvenes futbolistas.

"Yo he estado trabajando, yo tengo tres trabajos. Estoy trabajando como una maestra de niños como un suplente y también soy una mesera y también soy una entrenadora de niños de fútbol", compartió Lucy Ortiz.

La exjugadora de Mazatlán encontró en la enseñanza y el futbol formativo una manera de mantenerse vinculada con el deporte, aunque actualmente se encuentra fuera de la competencia profesional.

Lucy Ortiz festeja gol | IMAGO7

Lucy Ortiz espera una nueva oportunidad para volver al futbol profesional

Pese a los cambios que tuvo que enfrentar después de su salida del futbol mexicano, Ortiz no ha dejado de lado la posibilidad de regresar a las canchas. Mientras cumple con sus tres empleos en Estados Unidos, la mediocampista ecuatoriana mantiene la esperanza de encontrar un nuevo equipo que le permita retomar su carrera profesional.