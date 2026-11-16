Las Águilas sellaron un contundente 6-0 global para eliminar a las Diablas

América no dió margen a la sorpresa y cumplió con autoridad al imponerse 3-0 a Toluca (6-0 en el marcador global) en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga Femenil. Llegando al Estadio Nemesio Diez con tres goles de ventaja y el criterio de la tabla general a su favor, el conjunto azulcrema liquidó la serie desde los primeros instantes para eliminar por segunda Liguilla consecutiva a las Diablas y asegurar su presencia en las Semifinales del circuito rosa, donde protagonizarán el Clásico Capitalino ante Pumas.

El conjunto azulcrema apagó cualquier ilusión en los primeros minutos, tras una segunda jugada derivada de un tiro de esquina, Gabriela García envió un centro preciso al segundo palo que Geyse Ferreira conectó de cabeza para abrir el marcador y colocar un lapidario 4-0 acumulado.

Antes del descanso, Montse Saldívar desbordó por el sector izquierdo y mandó un servicio al corazón del área para que Scarlett Camberos cerrara la pinza y pusiera el 2-0 parcial.

América Femenil festejando un gol ante Toluca en la Vuelta l MEXSPORT

¿Cómo sentenció América la goleada y qué sigue para las Águilas en la Liguilla?

En la parte complementaria, pese a que el trámite parecía definido y el ritmo disminuyó, la escuadra visitante mantuvo la contundencia ofensiva para redondear una noche perfecta en territorio mexiquense.

Priscila da Silva firmó el 3-0 definitivo luego de que Geyse Ferreira presionara la salida de la arquera rival, robara el esférico y le cediera un elegante taconazo para que su compatriota únicamente empujara el balón, además, el cuerpo arbitral le invalidó un total de cuatro anotaciones al cuadro azulcrema en el segundo tiempo.

Faustine Robert tras ser eliminada l MEXSPORT