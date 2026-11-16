La defensora inglesa sufre en el fondo de la tabla en Inglaterra sin sumar un solo punto

El contraste deportivo no podría ser más drástico para Leighanne Robe. Mientras Pumas festeja una hazaña histórica tras golear 5-0 a Tigres y clasificarse por primera vez a unas Semifinales de la Liga Femenil, la defensora británica vive una auténtica pesadilla futbolística en su regreso a Inglaterra. Robe, fue dada de baja por motivos extra cancha apenas dos meses después de haber sido fichada como refuerzo estelar procedente de Cruz Azul, disputando únicamente 142 minutos en las primeras dos jornadas del Apertura 2026 antes de despedirse y volver al futbol de su país natal.

A finales de agosto, la zaguera fue anunciada como incorporación del Charlton Athletic en la Women's Super League, la primera división femenil inglesa, pero su presente dista mucho de la gloria que hoy presume el conjunto auriazul. Actualmente, su escuadra marcha en el último lugar de la clasificación (puesto 14) y se encuentra en zona directa de descenso tras encadenar 10 derrotas consecutivas sin sumar un solo punto, registrando apenas cinco goles a favor por 30 en contra en lo que va de la temporada 2026-27.

¿Cuáles son los números de Leighanne Robe con el Charlton Athletic en Inglaterra?

Más allá de la crisis colectiva que mantiene a su equipo hundido en el sótano de la tabla general, la participación individual de la exjugadora universitaria también ha sido sumamente discreta dentro del campo.

Leighanne Robe en su presentación como jugadora de Charlton FC | INSTAGRAM: @leighannerobe