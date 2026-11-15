La delantera de Universidad Nacional anotó doblete en el juego contra Tigres

Stephanie Ribeiro tuvo una noche histórica con Pumas Femenil. La delantera lusoamericana marcó un doblete en la goleada 5-0 sobre Tigres, resultado que permitió a las universitarias remontar la serie y avanzar, además de alcanzar las 86 anotaciones con el conjunto auriazul, cifra con la que superó a Luis García Postigo en el registro histórico de goleadores del club.

Ribeiro, histórica de Pumas

Las universitarias llegaron al Estadio Universitario con la obligación de ganar, luego de caer 3-2 en el partido de Ida disputado en Ciudad Universitaria. El panorama no era sencillo, pues las Amazonas tenían la ventaja y les bastaba con un empate para conseguir el boleto a la siguiente ronda; sin embargo, el equipo de Roberto Medina salió decidido a cambiar la historia.

Pumas no solamente consiguió la remontada, sino que firmó un contundente 5-0 que representó la peor derrota de Tigres en la historia de la Liga MX Femenil. En una noche que quedará marcada para el conjunto capitalino, Ribeiro fue una de las grandes protagonistas al hacerse presente en el marcador en dos ocasiones.

Stephanie Ribeiro, durante el Apertura 2026 | IMAGO7

Con sus dos anotaciones, la atacante llegó a 86 goles con la camiseta universitaria y dejó atrás los 84 que consiguió Luis García Postigo durante su etapa como futbolista de Pumas. De esta manera, Ribeiro continúa escribiendo su propia historia en una institución que cuenta con una amplia tradición goleadora.

La futbolista lusoamericana llegó al futbol mexicano en el Apertura 2021 para defender los colores del América, donde permaneció durante un semestre antes de cambiar de equipo. Para el Clausura 2022 se incorporó a Pumas, club con el que ha consolidado su trayectoria y donde ahora alcanzó una marca histórica.

Stephanie Ribeiro celebrando gol con Pumas | IMAGO7

¿Cómo va la tabla de goleadores de Pumas?

El triunfo ante Tigres significó mucho más que una clasificación para las universitarias. La goleada confirmó sus aspiraciones de pelear por el título y tuvo en Stephanie Ribeiro a una de sus figuras, pues además de contribuir a una remontada histórica, consiguió superar a un referente del equipo varonil en el registro de anotaciones de todos los tiempos.

Evanivaldo Castro "Cabinho" - 172 goles Ricardo "Tuca" Ferretti - 128 goles Manuel Negrete - 113 goles Hugo Sánchez - 102 goles Luis Flores - 101 goles Stephanie Ribeiro - 86 goles Luis García Postigo - 84 goles