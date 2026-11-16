Las Semifinales del Apertura 2026 de la Liga Femenil han quedado oficialmente definidas tras concluir una vibrante ronda de Cuartos de Final. America, Monterrey, Chivas y Pumas sellaron su boleto a la antesala del título, conformando dos eliminatorias de alto impacto en el futbol mexicano al reordenarse por su ubicación en la tabla general (1.° contra 4.° y 2.° contra 3.°): el superlíder América se medirá ante Pumas en una edición más del Clásico Capitalino, mientras que Rayadas se enfrentarán a Chivas en la otra llave.
¡Paseo azulcrema en el Infierno! América Femenil golea a Toluca y abren vuelo al bicampeonato
El camino hacia esta instancia dejó marcadores contundentes y drama hasta el último minuto. Las Águilas hicieron valer su condición de favoritas al aplastar a Toluca con un global de 6-0, mientras que Pumas firmó la gran hazaña histórica del certamen para cerrar un global de 7-3 ante Tigres y clasificar por primera vez a unas semifinales. Por su parte, Rayadas vino de atrás para superar a Pachuca 4-2 en el acumulado, y el Guadalajara avanzó tras empatar 1-1 frente a Juárez haciendo valer su mejor posición en la clasificación general.
¿Cuándo se darán a conocer los horarios oficiales de las Semifinales?
Con los cuatro invitados listos para pelear por el pase a la Gran Final y el criterio de posición en la tabla manteniéndose vigente como desempate en caso de igualdad global, la liga se prepara para revelar la programación definitiva.
Del 9 al 13 de diciembre se llevaran a cabo los duelos de semifinales tras el parón de la Fecha FIFA, los días y horarios exactos para los compromisos de Ida y Vuelta de ambas series se conocerán en algunos días.
Gracias a sus posiciones en la fase regular, tanto América (1.°) como Rayadas (2.°) tendrán el privilegio de cerrar sus respectivas eliminatorias en casa frente a Pumas y Chivas, el conjunto azulcrema depende de la disponibilidad del Estadio Banorte.