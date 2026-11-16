¡Definida la antesala de la Final! Así se jugarán las Semifinales del Apertura 2026 de la Liga Femenil

La Fiesta Grande entra en su etapa decisiva

Las Semifinales del Apertura 2026 de la Liga Femenil han quedado oficialmente definidas tras concluir una vibrante ronda de Cuartos de Final. America, Monterrey, Chivas y Pumas sellaron su boleto a la antesala del título, conformando dos eliminatorias de alto impacto en el futbol mexicano al reordenarse por su ubicación en la tabla general (1.° contra 4.° y 2.° contra 3.°): el superlíder América se medirá ante Pumas en una edición más del Clásico Capitalino, mientras que Rayadas se enfrentarán a Chivas en la otra llave.

El camino hacia esta instancia dejó marcadores contundentes y drama hasta el último minuto. Las Águilas hicieron valer su condición de favoritas al aplastar a Toluca con un global de 6-0, mientras que Pumas firmó la gran hazaña histórica del certamen para cerrar un global de 7-3 ante Tigres y clasificar por primera vez a unas semifinales. Por su parte, Rayadas vino de atrás para superar a Pachuca 4-2 en el acumulado, y el Guadalajara avanzó tras empatar 1-1 frente a Juárez haciendo valer su mejor posición en la clasificación general.

Saldivar y Camberos celebrando un nuevo gol de América ante Toluca | MEXSPORT

¿Cuándo se darán a conocer los horarios oficiales de las Semifinales?

Con los cuatro invitados listos para pelear por el pase a la Gran Final y el criterio de posición en la tabla manteniéndose vigente como desempate en caso de igualdad global, la liga se prepara para revelar la programación definitiva.

Rayadas festejando su pase a Semifinal l MEXSPORT

Del 9 al 13 de diciembre se llevaran a cabo los duelos de semifinales tras el parón de la Fecha FIFA, los días y horarios exactos para los compromisos de Ida y Vuelta de ambas series se conocerán en algunos días.