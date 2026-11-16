¡Remontada regia en el Gigante de Acero! Rayadas vence 3-2 a Pachuca y avanza a las Semifinales

Monterrey reaccionó en el complemento para sellar un global de 4-2

Las Rayadas de Monterrey firmaron una vibrante remontada en casa al imponerse 3-2 a Pachuca (4-2 en el marcador global) en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga Femenil. Pese a que las Tuzas sorprendieron en la primera mitad y llegaron a tener el boleto en sus manos, el conjunto albiazul reaccionó con contundencia en el segundo tiempo para sellar su pase a las Semifinales.

El cuadro hidalguense pegó primero en la parte inicial luego de que Marcia García encontrara un servicio totalmente libre dentro del área para rematar de cabeza y abrir el marcador. Pachuca estuvo cerca de ampliar con un disparo de Veloz al poste derecho cuyo contrarremate de De Sousa fue despejado por la zaga regia, pero instantes después Alison Gomes aprovechó un contragolpe para ganar un mano a mano y poner el 0-2 antes del descanso.

Rayadas vs Pachuca Cuartos de Final Vuelta l MEXSPORT

Resultado que clasificaba momentáneamente a las visitantes hasta que Valeria del Campo conectó de manera perfecta un tiro de esquina en el complemento para acercar a las locales.

Con el control anímico del encuentro de su lado en la parte complementaria, la escuadra regiomontana concretó la remontada mediante dos anotaciones de gran manufactura.

Diana García apareció dentro del área con un disparo cruzado para empatar el partido parcial y devolverle la ventaja global a Monterrey, mientras que Alexandra Godínez sorprendió desde fuera del área colocando el esférico directamente al ángulo para firmar el 3-2 definitivo.

¿Quién será su rival en Semifinales?