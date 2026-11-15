Toluca vs América Cuartos de Final Vuelta Liga Femenil EN VIVO: Transmisión, goles y resultado

Con el boleto a las Semifinales en juego dentro de la Liguilla del futbol mexicano, el panorama estadístico y reglamentario favorece ampliamente al conjunto azulcrema...
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Actualizado a 16:12 - 15 de noviembre de 2026
Tras cambiar las localías en esta eliminatoria, las Águilas llegan a la capital mexiquense con una cómoda ventaja de 3-0 obtenida en el duelo de Ida disputado en el Estadio Azteca
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