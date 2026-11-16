Lukaku se retira de la Selección de Bélgica; así se despidió el histórico delantero

El atacante belga anunció oficialmente su retirada del futbol internacional

El delantero del Fenerbahçe, Romelu Lukaku, ha decidido poner punto final a su etapa en la Selección de Bélgica a los 33 años. El histórico atacante se va tras disputar cuatro Mundiales, alcanzando un Tercer Luegar en Rusia 2018, y tres Eurocopas.

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Lukaku vivió desde el banquillo la contundente victoria de Bélgica frente a Italia (4-1). El seleccionador Mark van Bommel no le concedió ni un solo minuto, lo que llevó al ariete de 33 años a entender que había llegado el momento de dar un paso al costado.

Este lunes, el atacante publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para anunciar su adiós definitivo del seleccionado absoluto, 16 años después de su debut como internacional terminando con una huella histórica.

Festejo de Kevin De Bruyne y Lukaku | MexSport

¿Cómo se despidió Romelu Lukaku?

A través de su cuenta de Instagram, Romelu Lukaku dejó su mensaje de despedida: "Durante estos 16 años, lo he dado absolutamente todo por la selección nacional… he vivido todas las emociones posibles… He jugado al lado de compañeros extraordinarios a los que siempre estaré agradecido."

Estoy en paz con la decisión de parar aquí. Ha sido extraordinario. Ha sido una experiencia maravillosa. Estoy muy agradecido. Gracias a todos

Lukaku en un juego del Mundial 2014 | AP

Asimismo destacó sus agradecimientos: "Quiero dar las gracias a todos… y también a cada uno de los entrenadores por motivarme, confiar en mí y darme la oportunidad de ayudar al equipo… Ha sido un viaje maravilloso y he disfrutado cada instante."

"A la afición belga, gracias por el apoyo incondicional a nuestro equipo… Me llena de orgullo haber representado a mi país en 4 Mundiales y 3 Eurocopas… Jamás olvidaré esos momentos. Estoy en paz con la decisión de parar aquí. Ha sido extraordinario. Ha sido una experiencia maravillosa. Estoy muy agradecido. Gracias a todos", concluyó.

Romelu Lukaku en un partido con Bélgica| Imago7

Romelu Lukaku, máximo goleador histórico de Bélgica: 94 goles en 135 partidos

Lukaku se despide como el máximo artillero histórico de la selección de Bélgica, con un registro de 94 goles en 135 encuentros internacionales, según las estadísticas de la Real Federación Belga de Fútbol. Su debut con la absoluta se produjo en marzo de 2010, cuando apenas tenía 16 años.

Lukaku disputó las Copas del Mundo de 2014, 2018, 2022 y 2026, firmando un balance total de 8 tantos, récord histórico del combinado belga en citas mundialistas. En sus participaciones en la Eurocopa (2016, 2020 y 2024) sumó 6 dianas más.