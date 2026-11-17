Jason Kelce sorprende con el saxofón en Baltimore; se une a la banda de los Ravens y toca previo al juego

El exjugador de Philadelphia Eagles volvió a demostrar su talento musical al acompañar a los Marching Ravens con una interpretación de “In the Air Tonight”

Jason Kelce volvió a robarse los reflectores, aunque esta vez no fue por una jugada de futbol americano. El excentro de Philadelphia Eagles apareció en el campo del M&T Bank Stadium, casa de los Baltimore Ravens, para unirse a la banda musical del equipo y tocar el saxofón al ritmo de “In the Air Tonight”, de Phil Collins.

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La aparición del exjugador forma parte de su participación en la cobertura de ESPN para el Monday Night Football, donde integra el equipo de transmisión y análisis de la NFL. Sin embargo, antes del encuentro entre Baltimore y Los Ángeles Chargers, aprovechó su presencia en el estadio para mostrar una de sus habilidades fuera de los emparrillados.

¿Por qué Jason Kelce sabe tocar el saxofón?

Jason Kelce en un entrenamiento de los Chiefs | X @Chiefs

La relación de Kelce con la música comenzó durante su etapa estudiantil en Cleveland Heights High School, en Ohio, donde formó parte de la banda de jazz y del ensamble de instrumentos de viento. Ahí aprendió a tocar el saxofón barítono, instrumento que ha seguido presente en su vida.

El excentro de los Eagles ha explicado que la música también influyó en su desarrollo como deportista, pues considera que aprender a tocar un instrumento le enseñó la importancia de la práctica, la disciplina y la constancia.

Jason Kelce ya había tocado con los Marching Ravens

No es la primera ocasión que Kelce sorprende con el saxofón en Baltimore. En septiembre de 2025, antes del encuentro entre los Ravens y Detroit Lions, también se puso el uniforme de los Marching Ravens para interpretar la canción de entrada de Monday Night Football y el himno del equipo.

En aquella ocasión, el exjugador reconoció que había retomado el instrumento después de un tiempo sin practicar, pero disfrutó la experiencia junto a los músicos. Ahora volvió a compartir el escenario con la banda, demostrando que su faceta artística sigue acompañándolo después de su retiro.

Jason Kelce tocando con la banda musical de los Ravens | Especial