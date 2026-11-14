Lamar Jackson pasa por el quirófano y estará fuera varias semanas con los Ravens

El quarterback estelar fue operado tras sufrir una fractura y dislocación en el pulgar ante Buffalo

El mariscal de campo estelar de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson, se sometió a una cirugía en el pulgar la semana pasada y enfrentará un periodo de recuperación estimado de seis a 10 semanas, según confirmó el entrenador en jefe Jesse Minter.

El quarterback sufrió una fractura y dislocación en el dedo durante su primer pase en el encuentro de la Semana 8 frente a los Buffalo Bills al hacer contacto con la mano del apoyador Gregory Rousseau, lesión que lo obligó a abandonar el emparrillado de inmediato y a ser colocado en la reserva de lesionados.

A pesar de este nuevo golpe físico —pues Jackson apenas regresaba de una lesión de tobillo que lo mantuvo inactivo desde la Semana 4—, el panorama médico aún le abre una ventana para volver antes de que concluya la campaña regular de la NFL.

Con ocho partidos restantes en el calendario y la semana de descanso programada en la Semana 13, los Ravens (con marca de 4-5 en la disputada División Norte de la AFC) confían en que su líder pueda reincorporarse en la recta final, bajo la consigna que el propio pasador envió a sus compañeros de mantenerse con vida en la pelea por los playoffs.

Lamar Jackson recibe una tacleada en el partido de Ravens ante Titans en la NFL | AP

¿Quién será el quarterback titular de los Baltimore Ravens tras la lesión de Lamar Jackson?

Ante la baja prolongada de su máxima figura y las complicaciones médicas en la posición, la gerencia de Baltimore tuvo que mover sus piezas de emergencia en el mercado para sostener sus aspiraciones en el futbol americano profesional.

Con el suplente Tyler Huntley fuera por el resto de la temporada debido a una lesión en el dedo del pie y tras recurrir brevemente a Joe Fagnano, los Ravens adquirieron la semana pasada al veterano Jacoby Brissett desde los Arizona Cardinals.

Joe Fagnano en un partido con los Ravens | AP