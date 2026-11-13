Jesse Minter informó que Lamar Jackson evoluciona favorablemente de su lesión en el pulgar, aunque su regreso dependerá de los tiempos de recuperación

Los Baltimore Ravens recibieron una actualización sobre el estado físico de Lamar Jackson, quien continúa recuperándose de una lesión en el pulgar que sufrió durante la Semana 8 de la NFL. El entrenador en jefe, Jesse Minter, informó que el quarterback evoluciona favorablemente después de sufrir una fractura y dislocación que requirió cirugía, aunque todavía no existe una fecha definida para su regreso a los emparrillados.

Sin embargo, el panorama es menos desalentador que el que se planteó inicialmente, pues Minter explicó que este tipo de lesiones suelen necesitar entre seis y 10 semanas para sanar cuando requieren intervención quirúrgica. El estratega señaló que Jackson está haciendo todo lo posible para volver, pero Baltimore no establecerá una fecha de retorno y permitirá que la evolución del mariscal de campo determine cuándo estará listo para jugar.

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Ravens sufrieron una crisis de quarterbacks tras la lesión de Lamar Jackson

La lesión de Jackson ocurrió durante la derrota de Baltimore por 36-10 ante los Buffalo Bills, cuando el quarterback golpeó su pulgar derecho contra el brazo del defensivo Greg Rousseau al intentar completar un pase. El incidente sucedió en la primera serie ofensiva del encuentro y obligó al equipo a recurrir a sus suplentes, después de que el dos veces MVP abandonara el terreno de juego.

La situación empeoró cuando Tyler Huntley, segundo mariscal de campo de los Ravens, también sufrió una lesión en un dedo del pie durante el mismo partido. Ante la ausencia de sus dos principales opciones, el novato Joe Fagnano tuvo que tomar los controles de la ofensiva, pese a que también presentaba molestias en el tobillo derecho.

Tyler Huntley en acción | AP

Fagnano fue confirmado como titular para enfrentar a los Jacksonville Jaguars en el Thursday Night Football, mientras Baltimore buscaba alternativas para cubrir las bajas en la posición. La franquicia también incorporó a otros quarterbacks para reforzar su plantilla, en medio de una complicada situación que puso a prueba la profundidad de su roster.

¿Cuándo podría regresar Lamar Jackson con los Baltimore Ravens?

Con la nueva actualización de Jesse Minter, Lamar Jackson podría tener posibilidades de regresar durante la recta final de la temporada regular o incluso en una eventual postemporada, dependiendo de su recuperación. El entrenador evitó comprometerse con una fecha específica y reiteró que el proceso médico será el que determine cuándo podrá volver a competir.

La prioridad de Baltimore será evitar cualquier recaída y mantener sus aspiraciones competitivas durante la ausencia de su principal figura ofensiva. Minter aseguró que el equipo está comprometido con ofrecer su mejor versión durante la segunda mitad de la campaña, pese a las dificultades que han enfrentado por las lesiones.