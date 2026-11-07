Derrick Henry recibe una tacleada en el partido de Ravens ante Titans en la NFL | AP

La directiva confirmó que el corredor estrella se queda en Baltimore

Se acaban los rumores en la NFL. Los Baltimore Ravens no tienen ninguna intención de canjear al estelar corredor Derrick Henry antes de la fecha límite de traspasos, según confirmaron fuentes de la liga a ESPN. Con esta postura, la gerencia de Baltimore pone fin a las especulaciones que colocaban al cinco veces seleccionado al Pro Bowl en la órbita de exentrenadores suyos como John Harbaugh (New York Giants) o Mike Vrabel (New England Patriots).

Podría interesarte NFL Colts escuchan ofertas por Daniel Jones antes de la fecha límite de cambios en la NFL

De acuerdo con la información, la directiva de los Ravens le informó recientemente al veterano corredor que no será negociado. De hecho, una fuente reveló que el único jugador de la ofensiva terrestre por el que los Giants llegaron a preguntar fue Justice Hill, descartando por completo que el futuro miembro del Salón de la Fama estuviera en la rampa de salida rumbo al cierre de registros pactado para este martes a las 16:00 horas (tiempo del Este).

¿Por qué surgieron los rumores de salida y cómo impactan a los Ravens?

Las especulaciones sobre una posible salida de Henry comenzaron a intensificarse debido a la crisis que atraviesa la franquicia en la posición de mariscal de campo. Tras perder por lesión a sus dos principales pasadores —Lamar Jackson y Tyler Huntley, este último fuera por el resto de la temporada—, los Ravens movieron fichas para adquirir a Jacoby Brissett procedente de Arizona Cardinals.

Derrick Henry ha sido dominado por la defensa de Dallas en el 3.º y 4.º cuarto | AP

Con marca de 4-5 y tras sufrir una dura derrota en jueves por la noche ante los Jacksonville Jaguars (33-10) —la tercera caída consecutiva por diferencia de 20 puntos o más, un récord negativo para la institución—, en Baltimore confían en que Brissett mantenga competitivo al equipo hasta el regreso de Jackson.

A pesar del difícil momento, el propio Derrick Henry disipó cualquier duda sobre su compromiso con la institución:

"No he mencionado nada sobre irme a otro lugar. Lo que digo es: 'Volvamos al trabajo. Intentemos mejorar y darle la vuelta a esta situación'", sentenció el corredor tras el último encuentro.

Los Ravens ganaron en tiempo extra ante Atlanta | AP

Hitos históricos con Baltimore