El corredor de San Francisco 49ers estableció múltiples récords durante la victoria de su equipo por 46-40

Christian McCaffrey protagonizó una actuación histórica en la NFL durante la victoria de San Francisco 49ers por 46-40 sobre Dallas Cowboys. El corredor estadounidense fue una de las principales figuras del encuentro al conseguir tres touchdowns y superar las 200 yardas totales desde la línea de golpeo, estableciendo diferentes marcas individuales y de franquicia.

Podría interesarte NFL Dónde ver Los Angeles Chargers vs Baltimore Ravens: canales y horario del Monday Night Football

El jugador de los 49ers terminó el compromiso con 62 yardas terrestres y una anotación por acarreo, además de sumar 161 yardas por recepción y dos touchdowns por la vía aérea. Su participación resultó determinante para que San Francisco consiguiera una victoria en un encuentro que registró 86 puntos entre ambos equipos.

De acuerdo con los registros oficiales de la franquicia, McCaffrey se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en conseguir al menos 60 yardas terrestres, un touchdown por acarreo, 160 yardas por recepción y dos anotaciones aéreas durante un mismo partido.

Christian McCaffrey, corredor de los San Francisco 49ers, en festejo ante los Dallas Cowboys | AP

¿Qué récords rompió Christian McCaffrey contra Dallas Cowboys?

La actuación del corredor también estableció una marca inédita en la NFL, pues se convirtió en el primer jugador de su posición en conseguir múltiples touchdowns por recepción de al menos 65 yardas en un mismo encuentro. Sus dos anotaciones mediante pases largos fueron parte fundamental de la producción ofensiva de los 49ers.

Además, McCaffrey logró una hazaña que ningún jugador de San Francisco conseguía desde 1989, cuando John Taylor registró dos recepciones de touchdown superiores a las 60 y 70 yardas en un mismo compromiso. En aquella ocasión, el receptor consiguió anotaciones de 95 y 92 yardas durante un partido disputado en diciembre de ese año.

Christian McCaffrey, corredor de los San Francisco 49ers, en festejo ante los Dallas Cowboys | AP

Christian McCaffrey iguala una hazaña de Jerry Rice con los 49ers

Las 161 yardas por recepción de McCaffrey también representaron la tercera mejor marca para un corredor en la historia de San Francisco. El registro solamente quedó por detrás de las 167 yardas de Roger Craig, conseguidas en octubre de 1985, y las 165 de Hugh McElhenny, establecidas en diciembre de 1957.

El desempeño del dorsal 23 también permitió recuperar una marca que permanecía vigente desde hace más de tres décadas. McCaffrey se convirtió en el primer jugador de San Francisco desde Jerry Rice en 1995 en superar las 200 yardas totales desde la línea de golpeo y conseguir tres touchdowns en un mismo partido. En aquella ocasión, el histórico receptor terminó con 299 yardas y tres anotaciones.