Los Patriots temen que su quarterback titular tenga una lesión que lo deje fuera por lo que resta de la campaña 2026

Drake Maye, quarterback de los New England Patriots, podría perderse el resto de la campaña 2026 luego de sufrir una importante lesión en el tobillo durante el partido contra los Detroit Lions, disputado el domingo en Múnich, Alemania.

De acuerdo con información de Adam Schefter, de ESPN, los Patriots temen que su mariscal de campo haya sufrido una fractura de tobillo. Por su parte, Ian Rapoport, de NFL Network, reportó que se trata de una lesión importante en la parte inferior de la pierna que podría mantenerlo alejado de los emparrillados durante un periodo prolongado, incluso hasta el final de la temporada.

¿Cómo se lesionó Drake Maye con los Patriots?

La desafortunada secuencia ocurrió durante la primera serie ofensiva de New England. Aidan Hutchinson, defensivo de Detroit, consiguió capturar a Drake Maye, pero ambos terminaron lesionados en la misma jugada.

Después de derribar al quarterback, Hutchinson se levantó para celebrar la captura y dio un salto que terminó de manera aparatosa: al caer, se lastimó la rodilla derecha y tuvo que abandonar el encuentro. Maye, por su parte, quedó resentido de la parte inferior de la pierna y posteriormente fue descartado para el resto del compromiso.

Drake Maye es golpeado por la defensiva de Seattle | AP

El quarterback de los Patriots había completado tres de cuatro envíos para 48 yardas y sumado una carrera de 11 yardas antes de salir del terreno de juego. Su lugar fue ocupado por Tommy DeVito, quien terminó con 81 yardas por pase, un touchdown y una intercepción.

El entrenador en jefe de New England, Mike Vrabel, explicó después del encuentro que Maye no podía continuar porque no estaba en condiciones de ejecutar los movimientos necesarios para jugar como quarterback. También señaló que necesitaba someterse a más estudios para determinar la gravedad de la lesión.

Según ESPN, el mariscal de campo permaneció en Alemania durante la noche para realizarse pruebas adicionales y determinar si necesitaría una intervención quirúrgica.

Drake Maye con Patriots | AP

Aidan Hutchinson también podría perderse el resto de la temporada con los Lions

La preocupación no solamente quedó del lado de New England. Aidan Hutchinson también sufrió una lesión durante la misma secuencia y, de acuerdo con información de The Associated Press publicada este lunes, el defensivo de Detroit presenta una lesión de rodilla derecha que terminaría con su temporada 2026.

El defensivo había conseguido seis capturas en nueve partidos disputados durante esta campaña y es una de las piezas más importantes de la defensiva de los Lions. Su ausencia representa un golpe importante para un equipo que pelea por mantenerse en la parte alta de la Conferencia Nacional.

Aidan Hutchinson, defensivo de los Detroit Lions | AP