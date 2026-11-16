Brock Purdy ya piensa en su retiro de la NFL, ¿a qué se dedicará cuando deje a los 49ers?

El quarterback de San Francisco reveló que su futuro después del futbol americano podría estar lejos de los emparrillados, pues sueña con tener terrenos, criar animales y dedicarse a la agricultura

Brock Purdy atraviesa una de las mejores etapas de su carrera con los San Francisco 49ers, pero eso no le impide pensar en lo que hará cuando llegue el momento de retirarse de la NFL. El mariscal de campo tiene claro que quiere una vida más tranquila, alejada de la presión del futbol americano profesional.

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Durante una entrevista en el podcast Farm4Profit, el quarterback compartió que le gustaría tener una propiedad con suficiente terreno para criar animales, cultivar alimentos y desarrollar actividades agrícolas.

Aunque todavía no tiene definido dónde establecerse, reconoció que ese estilo de vida cada vez le resulta más atractivo.

¿Qué hará Brock Purdy cuando se retire de la NFL?

Brock Purdy, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, en partido ante los Washington Commanders | AP

El pasador explicó que existen varios lugares que podrían convertirse en su hogar después de terminar su carrera. Actualmente tiene una propiedad en Tennessee, mientras que la familia de su esposa vive en Iowa y sus familiares están en Arizona, por lo que todavía tendrá que tomar una decisión.

Purdy también confesó que disfruta trabajar con tractores y cortar el pasto de los terrenos, una actividad que le genera satisfacción. Incluso mencionó que le gustaría experimentar con la siembra y la cosecha de diferentes productos, para involucrarse todavía más en la agricultura.

Brock Purdy vive un gran momento con los San Francisco 49ers

Brock Purdy ante Dallas Cowboys | AP

Sus planes de retiro contrastan con el presente deportivo que atraviesa, pues el quarterback de 26 años tiene a San Francisco entre los equipos protagonistas de la temporada 2026. Después de ocho partidos, los 49ers registran siete victorias y una derrota, con Purdy como una de las principales figuras de su ofensiva.