¡49ers invade la CDMX! Lanzan Foodie Passport con restaurantes y experiencias rumbo a su partido en México

Afición de los San Francisco 49ers en el partido de la NFL México en 2022 | IMAGO 7

Pinche Gringo BBQ, Tacos Atarantados, Mitote Café y Glace Bistro participarán en el programa gastronómico del equipo de San Francisco, que tendrá actividades especiales del 15 al 18 de noviembre

Los San Francisco 49ers preparan una experiencia especial para sus aficionados en la Ciudad de México previo a su esperado enfrentamiento contra los Minnesota Vikings, programado para el próximo 22 de noviembre. Como parte de las actividades rumbo al partido, la franquicia anunció el lanzamiento de Foodie Passport, un programa que llevará la pasión por el futbol americano a distintos restaurantes de la capital mexicana.

La iniciativa comenzará el domingo 15 de noviembre y reunirá a cuatro establecimientos locales que ofrecerán alimentos y bebidas inspirados en los colores y la identidad de los 49ers. Además, los aficionados podrán disfrutar de activaciones especiales y convivir con figuras relacionadas con el equipo, como exjugadores, la mascota Sourdough Sam y las porristas Gold Rush.

El proyecto busca acercar todavía más a los llamados Fieles con la franquicia y, al mismo tiempo, impulsar los negocios locales durante la semana del partido de la NFL en México.

¿Qué restaurantes participan en el Foodie Passport de los 49ers en CDMX?

La franquicia de San Francisco seleccionó cuatro establecimientos de la Ciudad de México para formar parte de esta experiencia gastronómica: Pinche Gringo BBQ, Tacos Atarantados, Mitote Café y Glace Bistro.

Cada negocio tendrá una propuesta particular para los aficionados:

Pinche Gringo BBQ: Su sucursal Warehouse, ubicada en Lago Iseo 296, en la colonia Anáhuac, se convertirá en 'La Casa de los Fieles'. El restaurante ofrecerá su tradicional barbacoa estilo Texas para reunir a los seguidores de los 49ers. Su activación especial será el domingo 15 de noviembre, de 11:00 a 20:00 horas.

Tacos Atarantados: El establecimiento de origen regiomontano tendrá una torta exclusiva inspirada en los 49ers, con detalles relacionados con los colores rojo y dorado. Su activación será el lunes 16 de noviembre, de 18:00 a 22:00 horas, en su sucursal de Palmas, ubicada en Sierra Mojada 215.

Mitote Café: La cafetería de la colonia Del Valle ofrecerá un espacio para que los aficionados convivan y celebren la semana del partido, con una propuesta que combina la cultura cafetalera mexicana y la identidad de San Francisco. Su actividad especial será el martes 17 de noviembre, de 12:00 a 14:00 horas, en Matías Romero 316.

Glace Bistro: El establecimiento de la colonia Hipódromo presentará un helado exclusivo inspirado en los 49ers y en el tradicional pan de masa madre de San Francisco, con notas de anís estrella, pan tostado y chocolate oscuro. Su activación especial será el miércoles 18 de noviembre, de 13:00 a 15:00 horas, en la calle Ensenada 6.

Brock Purdy, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, en partido ante los Washington Commanders | AP

Los 49ers buscan acercarse a sus aficionados en México

El Foodie Passport forma parte de las distintas actividades que la franquicia tiene preparadas para su regreso a la Ciudad de México.

"Estamos muy emocionados de regresar a Ciudad de México y fortalecer nuestra conexión con los apasionados aficionados y los negocios locales que hacen de esta comunidad un lugar tan especial", señaló Stephanie Rogers, directora de Marketing de los 49ers.

La directiva también destacó que el programa permitirá que los aficionados se reúnan, disfruten de la gastronomía capitalina y apoyen a los establecimientos participantes mientras crece la expectativa por el encuentro ante Minnesota Vikings, que se disputará el 22 de noviembre.