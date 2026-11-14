Mac Jones, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, durante partido en 2025 | AP

El mariscal de campo permanecerá como la segunda opción de llevar los controles de San Francisco

El cierre del mercado de traspasos de la NFL dejó a Mac Jones como uno de los jugadores que despertaron interés entre distintas franquicias, aunque finalmente permaneció con los San Francisco 49ers. El equipo californiano decidió conservar al mariscal de campo, quien se mantiene como suplente de Brock Purdy.

De acuerdo con información publicada por Adam Schefter, de ESPN, los 49ers establecieron un precio elevado para negociar la salida de Jones. La directiva encabezada por John Lynch solicitó al menos una selección de segunda ronda del Draft, además de otros activos, para considerar cualquier propuesta.

Mac Jones, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, durante partido en 2025 | AP

¿Por qué Minnesota Vikings buscó fichar a Mac Jones?

Los Minnesota Vikings estuvieron entre los equipos que contactaron a San Francisco durante los días previos al cierre de negociaciones. La franquicia realizó consultas para conocer la disponibilidad de distintos mariscales de campo y encontró una postura firme por parte de los 49ers.

Según Schefter, John Lynch comunicó a Minnesota que solamente aceptarían negociar a Jones por una selección de segunda ronda y compensaciones adicionales. La exigencia no fue nueva, pues ambos equipos ya habían abordado anteriormente la posibilidad de concretar un intercambio por el quarterback.

Mac Jones, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, durante partido en 2025 | AP

Mac Jones y sus números con San Francisco 49ers

La relación entre Shanahan y Jones se remonta al Draft de la NFL de 2021, cuando el quarterback fue seleccionado en la primera ronda por los New England Patriots. Durante su temporada de novato consiguió una convocatoria al Pro Bowl, aunque posteriormente atravesó dos campañas complicadas que terminaron con su salida de Nueva Inglaterra.

Después de pasar una temporada con los Jacksonville Jaguars, el mariscal de campo llegó a San Francisco en 2025. Las lesiones de Brock Purdy le permitieron asumir la titularidad durante ocho encuentros, en los que consiguió cinco victorias y tres derrotas, además de completar el 69.3 por ciento de sus envíos.